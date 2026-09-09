Un auto certificado cuesta 5% más: 4 puntos que debes verificar antes de comprarlo

Un auto usado certificado puede costar entre 4% y 5% más que un vehículo usado convencional, según datos de Edmunds difundidos por Associated Press. En un vehículo de $25,000 dólares, ese sobreprecio puede representar hasta $1,250 dólares y, para que valga la pena, primero debes verificar qué beneficios ofrece realmente la certificación antes de comprar.

Aunque estos vehículos suelen pasar una inspección y pueden incluir una garantía adicional, no dejan de ser usados y pueden presentar problemas que no necesariamente están cubiertos.

Reparaciones previas, desgaste o un historial de uso desconocido pueden convertirse en gastos inesperados después de la compra.

Para reducir ese riesgo, hay cuatro puntos que como comprador debes verificar antes de firmar: quién certificó el vehículo, qué incluye exactamente la garantía, cuál es el historial del auto y qué determina una inspección realizada por un mecánico independiente.

Así, puedes comparar el sobreprecio del 4% al 5% en función de la protección que realmente recibes como comprador, en lugar de asumir que la etiqueta de certificado garantiza por sí sola que el vehículo está en perfectas condiciones.

1. Confirma quién certificó el auto usado

Los autos certificados por el fabricante se venden únicamente en concesionarios autorizados de la marca. Suelen llevar el nombre del programa oficial en la etiqueta, como ‘L/Certified’ de Lexus o ‘Blue Advantage’ de Ford, según Edmunds.

Eso importa porque el fabricante respalda la inspección y la garantía. Si aparece una falla relevante, el comprador tiene una alternativa más clara para reclamar al concesionario o directamente a la marca.

Pero también existen vehículos “certificados por el concesionario”. En esos casos, el vendedor puede haber realizado reparaciones y añadido una garantía de terceros, sin intervención del fabricante. Edmunds señala que pueden ser opciones válidas, pero no necesariamente pasan por los mismos estándares de inspección.

La diferencia puede costar miles de dólares si surge un problema severo de motor o transmisión y el comprador descubre que la marca no tiene obligación de responder.

2. Revisa la garantía antes de pagar más

La garantía es una de las principales razones para pagar el costo extra de un auto certificado, pero no todos los programas protegen lo mismo. Edmunds indicó que Honda ofrece hasta siete años o 100,000 millas de cobertura del tren motriz en algunos de sus programas CPO. General Motors ofrece seis años para esa cobertura y añade un año de garantía total desde la compra.

El tren motriz incluye, por lo general, el motor y la transmisión. Son piezas cuya reparación puede costar miles de dólares, de modo que una cobertura clara puede justificar parte del sobreprecio.

Sin embargo, debes considerar también las exclusiones. La garantía podría no cubrir llantas, frenos, parabrisas, sellos de ventanas, batería, ruidos interiores, desgaste normal o problemas estéticos.

“Las garantías no son iguales”, advierte el análisis de Edmunds. Antes de firmar, conviene pedir por escrito el límite de millas, los años de vigencia, los deducibles, las piezas cubiertas y las condiciones que podrían anular la protección.

3. Pide el historial completo con el VIN

Un auto certificado no necesariamente es un auto sin accidentes. Los concesionarios no pueden vender como CPO vehículos con daño estructural o título de pérdida total, pero no siempre están obligados a revelar accidentes menores o reparaciones cosméticas.

Por eso, debes pedir el número de identificación vehicular, conocido como VIN, y solicitar un reporte de historial con plataformas como Carfax o AutoCheck. El documento puede mostrar accidentes reportados, lecturas del odómetro, cambios de propietario, servicios previos y si el auto fue particular, arrendado o parte de una flotilla de renta.

El historial no es infalible: algunos daños pueden repararse sin involucrar a una aseguradora y no quedar registrados. Aun así, te permite detectar inconsistencias antes de entregar el enganche.

Una discrepancia en el millaje, en el título o en los reportes de mantenimiento debe tratarse como una señal de alerta.

4. Lleva un mecánico y prueba el vehículo

Edmunds recomienda que, ante cualquier duda, pida apoyo de un mecánico de confianza antes de adquirir el auto. Un auto certificado sigue siendo un auto usado. La certificación reduce el riesgo, pero no garantiza condiciones perfectas.

Una inspección previa a la compra puede costar entre $100 y $250 dólares, de acuerdo con guías de talleres especializados, pero a cambio el mecánico puede revisar motor, transmisión, frenos, suspensión, sistema eléctrico, chasis y posibles fugas. Es decir, un gasto pequeño frente a una reparación importante.

También es necesario realizar una prueba de manejo, tanto en calles locales como en carretera, para probar los frenos, escuchar ruidos extraños, revisar vibraciones y verificar que funcionen aire acondicionado, ventanas, luces, cámara de reversa, pantalla y sistemas de seguridad.

Datos clave antes de firmar

Confirma la certificación: debe quedar claro si la respalda el fabricante o solo el concesionario

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre ventajas y desventajas de comprar un auto usado certificado

¿Cuál es el costo extra de un auto usado certificado?

Entre 4% y 5% más que un vehículo usado no certificado, según los datos de Edmunds.

¿Qué diferencia hay entre certificado de fábrica y del concesionario?

El primero cuenta con inspección y garantía respaldadas por la marca; el segundo puede incluir una garantía de terceros sin participación del fabricante.

¿Un auto CPO garantiza que nunca tuvo accidentes?

No. Puede haber tenido accidentes menores o reparaciones cosméticas, aunque no puede tener daño estructural o título de pérdida total.

¿Vale la pena pagar más por un CPO?

Depende de que la garantía, el historial y el respaldo del fabricante justifiquen el sobreprecio frente a un usado comparable.

¿Es necesaria una inspección independiente?

Sí. Un mecánico puede detectar fallas que la inspección del concesionario no identificó.

Conclusión

Un auto usado certificado tiene entre sus principales ventajas la tranquilidad, pero la certificación no reemplaza una compra informada. Primero debes cerciorarte revisando la garantía, el historial y el estado mecánico antes de firmar para tener más posibilidades de que el 4% o 5% adicional que pagaste se convierta en protección real, y no en el primer gasto de una reparación inesperada.

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