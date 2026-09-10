Juez ordena proteger los registros médicos de Cilia Flores tras solicitud de prisión domiciliaria

El juez federal Alvin Hellerstein ordenó este jueves mantener bajo sello el historial médico de Cilia Flores, después de que la defensa de la esposa del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro solicitara que sea trasladada a arresto domiciliario por problemas cardíacos.

La decisión impide que se hagan públicos los detalles médicos incluidos en la petición presentada por sus abogados para cambiar las condiciones de detención de Flores, quien permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Hellerstein señaló que los tribunales de su circuito autorizan habitualmente que los historiales médicos sean presentados bajo sello debido al interés de las personas en preservar la privacidad de esa información.

El magistrado indicó que la documentación presentada por Flores contenía sus registros médicos personales sin sellar ni tachar. Tras revisar la petición, concluyó que su derecho a mantener esa información privada prevalece sobre la presunción de acceso público a los documentos judiciales.

Flores pide esperar el juicio bajo arresto domiciliario

La decisión del juez se produce un día después de que la defensa de Flores solicitara que pueda cumplir su detención en una residencia privada mientras espera el juicio, previsto para el 1 de junio de 2027.

Sus abogados, que aseguran que Flores tiene 69 años, argumentan que necesita tratamiento especializado por una afección cardíaca y que las condiciones del centro de detención no son adecuadas para su recuperación.

La defensa propuso que los gastos del traslado sean asumidos por Flores y ofreció medidas para garantizar que permanezca bajo custodia, incluida la retención de su pasaporte.

Según la petición, Flores requiere atención cardiológica especializada y sus abogados han descrito episodios de dolor en el pecho, dificultades respiratorias y otros problemas de salud.

El tribunal todavía no ha decidido si permitirá el traslado a arresto domiciliario.

La defensa también busca desestimar el caso

El pedido relacionado con la salud se suma a la estrategia legal de Flores y Maduro para intentar frenar el proceso penal que enfrentan en Nueva York.

Las defensas sostienen que ambos gozaban de inmunidad soberana por las posiciones que ocupaban en Venezuela cuando fueron detenidos y trasladados a Estados Unidos.

El juicio está previsto para junio de 2027, mientras que el proceso previo incluye una audiencia en noviembre para abordar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso.

Flores y Maduro fueron detenidos en Caracas el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia federal. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan.

Sigue leyendo:

• Solo el 20 % de los latinos cree haber alcanzado el “sueño americano”, según una encuesta

• Venezolana llamó a las autoridades tras un accidente y terminó bajo custodia de ICE: “Es traumático y devastador”

• DHS anuncia más de 2,000 arrestos a inmigrantes en Nueva York entre finales de julio y agosto