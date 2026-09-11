NY abre lotería para 24 apartamentos en Brooklyn: rentas desde $1,681 y opciones de 2 habitaciones

Una nueva oportunidad de vivienda asequible abrió en Brooklyn para residentes que cumplan determinados requisitos de ingresos y tamaño del hogar. La lotería corresponde al edificio ubicado en 2905 West 17th Street, en Coney Island, donde se ofrecen 24 apartamentos mediante NYC Housing Connect.

Los alquileres comienzan en $1,681 mensuales para unidades de una habitación, mientras que las opciones de dos habitaciones parten de $2,002. La fecha límite para presentar una solicitud es el 29 de septiembre de 2026.

Cuánto cuestan los apartamentos

La lotería está dividida entre viviendas destinadas a hogares que ganan hasta el 80% del ingreso medio del área (AMI) y otras disponibles para quienes alcanzan hasta el 130% del AMI.

Estas son las opciones:

Los límites exactos también dependen de la cantidad de personas que integren el hogar. Las unidades de una habitación admiten hogares de una a tres personas, mientras que las de dos habitaciones están destinadas a grupos de dos a cinco integrantes.

Puedes ver: El gobierno enviará cheques de $500 a casi 1 millón de personas: quiénes califican y en qué estados

Quiénes pueden solicitar una vivienda desde $1,681

La opción más económica corresponde a 13 apartamentos de una habitación por $1,681 mensuales. Para esas viviendas, pueden aplicar hogares de una a tres personas cuyos ingresos anuales estén dentro del rango de $63,258 a $122,160, dependiendo del tamaño familiar.

También existen límites sobre los activos del hogar. Para las viviendas correspondientes al 80% del AMI, el límite informado es de $135,680. En las unidades del 130% del AMI asciende a $220,480.

Cumplir el rango general de ingresos no garantiza automáticamente la elegibilidad. NYC Housing Connect evalúa los ingresos, la composición familiar y otros requisitos de cada solicitud.

Cómo es el edificio de Coney Island

El inmueble de 2905 West 17th Street es un edificio nuevo de ocho pisos y uso mixto que cuenta con 77 viviendas en total, de las cuales 24 forman parte de esta lotería.

Comodidades anunciadas:

Lavadora y secadora dentro de los apartamentos.

Aire acondicionado.

Ascensor.

Terraza en la azotea.

Estacionamiento.

Espacios para guardar bicicletas.

Casilleros para recibir paquetes.

Sistemas de intercomunicación.

Electrodomésticos y acabados modernos.

El agua caliente está incluida en la renta. Los inquilinos deberán pagar la electricidad, que también se utiliza para la cocina y la calefacción.

Puedes ver: Cómo buscar vivienda con la ayuda de la inteligencia artificial: ejemplos de prompts

Cómo aplicar a la lotería de vivienda

Las solicitudes pueden presentarse a través del portal oficial NYC Housing Connect. Para hacerlo en línea es necesario crear una cuenta o ingresar a una ya existente y mantener actualizado el perfil del hogar, incluidos los integrantes, ingresos y otra información financiera.

También existe la posibilidad de solicitar por correo siguiendo las instrucciones del anuncio oficial.

Aplicar a una lotería de NYC Housing Connect es gratuito. No es necesario pagar a una persona o empresa para participar.

Las solicitudes en línea deben completarse antes de la fecha límite y las enviadas por correo deben tener matasellos no posterior al 29 de septiembre de 2026.

Puedes ver: Qué hacer si te discriminan al buscar vivienda en EE.UU: cómo denunciar

Aplicar antes no aumenta las posibilidades

Las loterías de vivienda de Nueva York no funcionan por orden de llegada. Por ese motivo, una persona que presenta su solicitud el primer día no tiene necesariamente ventaja frente a quien la envía cerca de la fecha límite.

Lo fundamental es completar correctamente la información y cumplir los requisitos establecidos para la vivienda solicitada.

El edificio de Coney Island ofrece una de las rentas iniciales más bajas entre las loterías de vivienda actualmente abiertas en la ciudad, con opciones desde $1,681 mensuales y solicitudes abiertas hasta finales de septiembre.

Sigue leyendo:

Alquilar barato en Nueva York es cada vez más difícil: lo que revelan las loterías de vivienda

Nueva York abre otra oportunidad de vivienda: 169 apartamentos desde $777 al mes

Muchos pierden la lotería de apartamentos en NYC por este error: lo que no puede faltar