Septiembre de Gustavo Dudamel y la Filarmónica de NY: portada en Vogue más agenda

La llegada de Gustavo Dudamel a la Filarmónica de Nueva York ha despertado todo tipo de sensaciones y emociones. El director venezolano es el protagonista de la portada de Vogue y su desembarco en Manhattan ha generado una expectación que la propia revista bautiza como “Dudamanía”. A sus 45 años, el director inicia así una nueva etapa que tendrá a septiembre como uno de sus meses más intensos.

Dudamel asumirá oficialmente la dirección musical y artística de la institución este 10 de septiembre, después de cerrar una gestión de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. La agrupación neoyorquina, con 184 años de historia, será ahora el escenario de una agenda que mezcla grandes compositores, artistas invitados, encuentros públicos y una gala inaugural.

Vogue retrató al venezolano en lugares emblemáticos como el United Palace de Washington Heights y el Lincoln Center, mientras exploraba la expectativa que existe en la ciudad ante su llegada.

Un septiembre cargado de música y encuentros

El calendario comienza el 10 de septiembre en Radio City Music Hall, donde Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Nueva York en la presentación que abre la temporada 2026-2027. El espectáculo estará conducido por el actor y director Liev Schreiber y combinará obras de Philip Glass, Jessie Montgomery, Leonard Bernstein y George Gershwin con la participación de Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y la cantautora venezolana Joaquina.

Al día siguiente, el 11 de septiembre, llegará “Sound of Remembrance”. Entre el 16 y el 19 de septiembre, Dudamel estará al frente de un programa dedicado a Prokófiev y John Adams.

La agenda continuará el 23 de septiembre con el foro público “Duet: Gustavo Dudamel & Lin-Manuel Miranda”. Del 24 al 27 y el 29 de septiembre, el director regresará al podio para dirigir obras de Mahler y Tania León. El mes cerrará el 30 de septiembre con la gala inaugural en David Geffen Hall, en el Teatro Wu Tsai.

Más allá de los conciertos, Dudamel ha comenzado a mostrar la clase de relación que quiere construir entre la orquesta y públicos distintos. Durante los ensayos impulsó una colaboración entre la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta del Spanish Harlem, acercando la tradición sinfónica a ritmos populares como la salsa.

La visión de Dudamel para su nueva casa

El director ha defendido la necesidad de acercar la música académica a las nuevas generaciones: “Tenemos que romper con la idea de que la música clásica no está conectada con el presente”.

Esa intención también atraviesa una carrera que nunca se ha limitado al repertorio tradicional. Formado en El Sistema bajo la guía de José Antonio Abreu y nacido en Barquisimeto, estado Lara, Dudamel ganó a los 23 años el concurso de dirección Mahler en Alemania. Desde entonces ha dirigido obras de Mahler, participado en la banda sonora de “Star Wars”, actuado en Coachella y colaborado con “Trolls World Tour” y los “Muppets”.

Ahora, establecido en el Upper West Side junto a su esposa, la actriz española María Valverde, el venezolano prepara además una gira europea con la Filarmónica de Nueva York, la primera de la agrupación en una década. París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena serán algunas de las paradas de este nuevo capítulo.

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