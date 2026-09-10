“Top Chef VIP 5”: Nievelis González es la nueva eliminada

Este jueves se llevó a cabo una nueva prueba de eliminación en “Top Chef VIP 5“, donde la que corrió con peor suerte fue Nievelis González, quien tomó un riesgo que no le salió bien y, por lo tanto, Carlos Ponce la superó, aunque los jueces tuvieron ciertas dudas.

En el capítulo reciente culminado, inicialmente se efectuó una prueba en parejas, donde las dos peores, que fueron las de Nievelis y Nailea, además de la de Carlos Ponce y Miguel Arce, se enfrentaron, pero con una evaluación individual. Arce se salvó con un exquisito pollo y Nailea volvió a figurar con un postre. El platillo que sentenció a la boricua fue un carpaccio, tras no haber seguido un importante consejo de la chef Betty.

Esto dice Nievelis González tras dejar “Top Chef VIP 5”

Nievelis demostró su gran sazón en esta competencia culinaria y también su frontalidad a la hora de enfrentar a algunos de sus contrincantes o incluso a los jueces, mostrando una actitud transparente y un gran talento en la cocina.

“Super agradecida con ‘Top Chef VIP’ por traerme a esta quinta temporada maravillosa, también a la producción y a Telemundo, por siempre abrirme sus puertas”, fueron las palabras de despedida de Nieve, quien supo afrontar su derrota en este reto con profesionalismo, como tomó las correcciones durante su etapa en la competencia que considero correctas por parte de los jueces.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada).

La lista de cocineros se sigue reduciendo y el nivel de exigencia por parte de los jueces se incrementa cada vez más, con la misión de seguir sacando lo mejor de cada una de estas figuras de la televisión que han dejado a más de un aficionado sorprendido por sus dotes culinarios.

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