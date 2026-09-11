¿Cuánto dinero recibe en promedio del Seguro Social una persona de 70 años?

Llegar a los 70 años puede representar una diferencia importante en el monto que una persona recibe del Seguro Social. Quienes pospusieron la solicitud de sus beneficios pueden obtener pagos considerablemente mayores que aquellos que comenzaron a cobrarlos antes.

Este es el beneficio promedio a los 70 años

De acuerdo con datos de la Administración del Seguro Social (SSA) citados por FinanceBuzz, el beneficio mensual promedio para una persona de 70 años que cuenta con créditos por retrasar su jubilación es de aproximadamente $3,157.

Sin esos créditos, el promedio se ubica en alrededor de $2,277 mensuales.

La diferencia se debe a los llamados créditos por jubilación retrasada.

Estos incrementan el pago por cada mes que una persona espera para solicitar sus beneficios después de alcanzar su edad plena de jubilación y continúan acumulándose hasta los 70 años.

Sin embargo, cumplir 70 años no garantiza recibir $3,157.

El monto que obtiene cada beneficiario depende de su historial laboral, los ingresos obtenidos durante su carrera y la edad en que comenzó a cobrar el Seguro Social.

¿Por qué algunas personas reciben cheques más grandes?

Uno de los principales factores son los ingresos acumulados durante la vida laboral.

Quienes tuvieron salarios más altos generalmente reciben beneficios mayores, mientras que los trabajadores con menores ingresos suelen obtener pagos más bajos.

También influye la duración del historial laboral. Periodos sin empleo, comenzar a trabajar más tarde o pasar parte de la carrera trabajando medio tiempo pueden reducir el promedio de ingresos utilizado para calcular el beneficio.

Además, existen diferencias entre los pagos promedio de hombres y mujeres relacionadas con las disparidades de ingresos durante sus años laborales.

Otro elemento son los beneficios para cónyuges y sobrevivientes.

Algunas personas pueden recibir pagos calculados con base en el historial de ingresos de su cónyuge o excónyuge, en lugar del suyo, lo que en determinados casos puede elevar considerablemente su beneficio mensual.

Esperar hasta los 70 años puede aumentar el pago

Los beneficios aumentan aproximadamente 8% por cada año completo que una persona espera después de alcanzar su edad plena de jubilación, hasta los 70 años.

Por ejemplo, un beneficio mensual de $2,500 podría aumentar hasta aproximadamente $3,100 al retrasar la solicitud.

En 2026, el beneficio máximo para una persona que solicita el Seguro Social a los 70 años alcanza los $5,181 mensuales.

Para obtenerlo, el trabajador debe haber ganado al menos el máximo sujeto a impuestos del Seguro Social durante 35 años y haber esperado hasta los 70 para solicitar sus beneficios.

La mayoría de los jubilados recibe considerablemente menos.

Esperar, no obstante, no necesariamente es la mejor decisión para todos.

Necesitar ingresos antes, enfrentar problemas de salud o tener dudas sobre la expectativa de vida son circunstancias que pueden hacer conveniente comenzar a cobrar antes de los 70 años.

Si una persona considera que recibe menos de lo esperado, FinanceBuzz recomienda revisar su historial de ingresos ante la SSA para comprobar que todos sus salarios hayan sido registrados correctamente. Años faltantes o información incorrecta pueden reducir el beneficio.

Sigue leyendo:

–Pagos del Seguro Social podrían aumentar 3.6% en 2027, su mayor ajuste desde 2023

–Qué personas recibirán dos pagos directos del Seguro Social en octubre 2026

–Seguro Social paga un promedio de $2,071 al mes: así puedes recibir un cheque mayor