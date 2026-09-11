El cambio migratorio que podría dejar sin empleo a miles de cónyuges H-4

Una propuesta del gobierno de Donald Trump podría cambiar de manera importante la vida laboral de miles de personas que viven legalmente en Estados Unidos como dependientes de trabajadores extranjeros.

El objetivo está puesto en la visa H-4, una categoría migratoria que permite a determinados familiares residir en el país y que, bajo ciertas condiciones, también les abre la puerta al mercado laboral.

Según informó Forbes, la iniciativa fue incorporada a la agenda regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y plantea eliminar la posibilidad de que determinados cónyuges con visa H-4 obtengan una autorización de empleo. Por ahora, se trata de una propuesta y no existe un cambio inmediato para quienes ya cuentan con un permiso vigente.

La posible modificación genera especial interés entre familias que dependen de 2 ingresos. Para algunos hogares, el empleo del cónyuge H-4 representa una fuente esencial de estabilidad económica mientras el trabajador principal y su familia avanzan en un proceso migratorio que puede prolongarse durante años.

¿Qué es la visa H-4 y quién puede obtenerla?

La visa H-4 está destinada a determinados familiares de personas que tienen una visa H-1B. Pueden acceder a ella los cónyuges y los hijos solteros menores de 21 años del trabajador principal, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Su función principal es permitir que estos familiares permanezcan legalmente en EE.UU. mientras el titular de la H-1B conserva su estatus migratorio. Pero existe una diferencia fundamental que puede resultar confusa: tener una visa H-4 no significa automáticamente tener autorización para trabajar.

Para trabajar, el cónyuge debe reunir condiciones específicas y solicitar un Documento de Autorización de Empleo, conocido como EAD, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Actualmente, ciertos cónyuges H-4 pueden solicitar ese permiso mediante el Formulario I-765. Uno de los principales supuestos ocurre cuando el trabajador H-1B es beneficiario de una petición de inmigrante aprobada mediante el Formulario I-140.

También pueden ser elegibles algunos cónyuges cuando el trabajador principal obtuvo una extensión de su estatus bajo disposiciones de la American Competitiveness in the Twenty-first Century Act, debido a los retrasos en el proceso para conseguir la residencia permanente.

Además, el solicitante debe mantener un estatus H-4 válido al momento de presentar la solicitud. Si USCIS aprueba la autorización, el cónyuge puede trabajar legalmente para cualquier empleador en EE.UU.

Ese permiso ha tenido un peso considerable para familias que se encuentran en una especie de espera migratoria. El cónyuge no queda limitado a permanecer fuera del mercado laboral mientras el titular principal avanza hacia una eventual residencia permanente. Puede incorporarse a una empresa, desarrollar una carrera profesional y contribuir directamente a los ingresos del hogar.

La propuesta del DHS busca modificar esa posibilidad. El nombre de la iniciativa es “Removing H-4 Dependent Spouses From the Classes of Noncitizens Eligible for Employment Authorization” y plantea retirar a ciertos cónyuges H-4 de las categorías de personas que pueden solicitar una autorización de empleo.

El planteamiento supondría revertir una política que comenzó en 2015 y que permitió que determinados cónyuges de trabajadores H-1B pudieran obtener autorización laboral. Antes de ese cambio, los dependientes H-4 no podían conseguir un permiso de trabajo simplemente por su condición de cónyuges.

¿Qué pasaría si se elimina el permiso de trabajo H-4?

El impacto dependería de la versión definitiva de la regulación y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas. Pero, si la propuesta avanzara en los términos planteados, los futuros beneficiarios afectados dejarían de contar con esta vía para trabajar legalmente en EE.UU.

Para las familias, el efecto podría sentirse directamente en el presupuesto mensual. La pérdida de un segundo salario puede modificar decisiones sobre vivienda, educación, cuidado de los hijos y otros gastos cotidianos, especialmente en zonas donde el costo de vida es elevado.

También habría consecuencias profesionales. Un cónyuge que actualmente trabaja podría enfrentar incertidumbre sobre la continuidad de su autorización, dependiendo de las reglas transitorias que acompañen una eventual norma final.

No obstante, existe un punto crucial: la medida todavía no está vigente. El DHS debe avanzar con el proceso formal de elaboración de normas, que incluye la publicación de una propuesta y un periodo para recibir comentarios públicos antes de emitir una regulación definitiva.

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