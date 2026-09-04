FDA amplía retiro de frutos rojos congelados en Walmart por E. coli

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó sobre la ampliación del retiro iniciado el 3 de julio de 2026 de arándanos orgánicos congelados IQF por riesgo de E. coli O145 de la empresa Frutas y Hortalizas del Sur SA, proveedor de tiendas Walmart.

El 2 de septiembre, la empresa notificó que se incluyó en el retiro un lote de Great Value Organic Triple Berry Blend congelado de 10 oz debido a una posible contaminación con Escherichia coli O145:H28 (E. coli O145).

El historial de la alerta de frutos rojos congelados

Recordemos que a comienzos de julio se inició el retiro del mercado de arándanos congelados y frutos rojos mixtos vendidos en los supermercados Publix en tiendas de ocho estados de Estados Unidos, un caso al que las autoridades sanitarias le hacen seguimiento.

Luego, a mediados de agosto, lo que comenzó como una alerta sanitaria con al menos doce personas afectadas escaló al mayor riesgo de consumo de alimentos con la clase 1, que implica “en los que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause graves consecuencias para la salud o la muerte”.

Y este 3 de septiembre se amplía el retiro a un lote de arándanos vendidos en tiendas Walmart de 16 estados de Estados Unidos.

Cómo identificar el producto afectado

Producto: Mezcla orgánica de tres bayas Great Value (fresas, moras y arándanos).

Mezcla orgánica de tres bayas (fresas, moras y arándanos). Contenido: 283 g o 10 oz.

283 g o 10 oz. Código UPC: 7874211226.

7874211226. Código de lote: 6040 01-6 (ubicado en la parte frontal del empaque).

6040 01-6 (ubicado en la parte frontal del empaque). Fecha de consumo preferente: 9 de febrero de 2028.

¿Dónde fueron distribuidos los productos retirados del mercado?

Los arándanos congelados con fecha de caducidad en 2028 fueron distribuidos en ciertas tiendas Walmart de 16 estados:

Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin.

¿Qué es la E. coli O145 y cuáles son las consecuencias?

La E. coli O145 es un microorganismo cepa de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) que puede causar una enfermedad una vez que ingresa al cuerpo humano a través de alimentos, aguas contaminadas o falta de higiene.

Aunque en personas sanas los síntomas de la infección por E. coli pueden pasar desapercibidos o confundirse con otros malestares, la mayoría de los afectados se recuperan en una semana.

Solo hay que estar atentos a síntomas frecuentes como calambres estomacales, diarrea (que puede ser sanguinolenta) y vómitos. La recomendación es acudir a un profesional de la salud, ya que algunas infecciones pueden provocar una complicación grave conocida como síndrome urémico hemolítico (SUH), advierte la FDA.

Esto es especialmente importante en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La FDA indica que la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur SA colabora con las autoridades reguladoras pertinentes y empresas involucradas para los efectos del retiro.

El llamado a los consumidores es a evitar el consumo del producto, tomar las precauciones de higiene, desechar el alimento o devolverlo al lugar de compra para un reembolso.

Hasta la fecha, no se han registrado casos de enfermedad relacionados con este producto en particular, y la medida fue tomada como precaución tras la información obtenida del retiro del mercado anterior, recalcó la agencia.

Sigue leyendo:

.FDA amplía el retiro de 54,000 libras de arroz blanco jazmín por materiales extraños

.General Mills eliminará colorantes artificiales en cereales Lucky Charms y Trix

.Brotes de bacterias en alimentos: 4 errores comunes en la cocina que debes evitar

