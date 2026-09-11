Festival de Venecia: documental sobre Gaza recibe ovación de 24,5 minutos

Este jueves 10 de septiembre, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el documental “NAZA”, dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. Tras su proyección, el equipo recibió una ovación récord para el festival.

Este documental, que reseña la guerra de Gaza, ha brindado uno de los momentos más emblemáticos de esta edición del festival. Según reportes, se dio una ovación de pie de 24,5 minutos, superando el récord de 22 minutos que recibió “The Voice of Hind Rajab” en 2025. Incluso, se dice que esta ovación ha superado cualquier otra en otros festivales de cine.

“NAZA” es producida por el cineasta británico ganador del premio Oscar, Jonathan Glazer, y estuvo presente en la proyección de este jueves. Durante la ovación, abrazó a Abraham y a Szor. Mientras tanto, “Variety” reporta que los directores se mantuvieron serios, aunque les costó contener las lágrimas.

Por ahora, no se ha informado cuándo llegará este documental a las salas de cine, pues aún tienen fechas para proyectar en festivales. Por ejemplo, el 23 de septiembre se proyectará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el 26 de septiembre tiene una proyección programada en el New York Film Festival.

El documental “NAZA” se grabó en secreto durante la noche en las azoteas de Tel Aviv e incluye entrevistas reveladoras con 24 oficiales y soldados de la inteligencia militar israelí. A través de esos testimonios, se revelan detalles sobre los sistemas que sustentan la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel.

Los directores del documental son de Israel y, en declaraciones hechas a los medios antes de la proyección en Venecia, declararon: “Como israelíes, sentimos la necesidad de usar la posición que tenemos —el acceso que tenemos a personas de nuestra propia sociedad que se unieron al ejército— para examinar ese sistema mientras llevaba a cabo lo que todas las organizaciones de derechos humanos califican de genocidio”.

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