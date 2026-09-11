George W. Bush advierte que Estados Unidos no debe ignorar las lecciones del 11-S

El expresidente estadounidense George W. Bush afirmó que Estados Unidos atraviesa períodos de aislacionismo que pueden llevar al país a ignorar las consecuencias de los acontecimientos internacionales para su propia seguridad, al reflexionar sobre el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Lo que realmente significa es que simplemente no prestan atención a las lecciones del 11-S, porque lo que sucede en el extranjero sí afecta nuestra seguridad nacional”, dijo Bush durante una conversación con la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice en su biblioteca presidencial, en Dallas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por CBS News, Bush cuestionó la postura de quienes consideran que Estados Unidos debería concentrarse únicamente en sus problemas internos. “Nuestra nación atraviesa ocasionalmente períodos de aislacionismo, donde la actitud es: ‘Bueno, tenemos demasiados problemas en casa. Por lo tanto, ¿a quién le importa lo que pase en el extranjero?'”, señaló.

Bush también defendió que Estados Unidos respalde a personas que luchan contra gobiernos autoritarios, aunque aclaró que esto no implica necesariamente el envío de tropas. “No tenemos por qué enviar tropas. Al menos deberíamos apoyarlos y estar a su lado”, afirmó.

Para Bush, esa posición está relacionada con la propia historia estadounidense y con la defensa de la libertad.

El expresidente puso como ejemplo a Afganistán, donde Estados Unidos inició una guerra después de los atentados del 11 de septiembre y posteriormente respaldó la creación de un gobierno democrático. El conflicto se prolongó durante dos décadas, hasta que las tropas estadounidenses se retiraron en 2021 y los talibanes recuperaron el control del país.

Bush rechazó además la idea de que los afganos no comprendieran la diferencia entre vivir en libertad y hacerlo bajo un régimen autoritario. Recordó a las mujeres que habían podido estudiar y ejercer profesiones como la medicina y la docencia.

“Por supuesto que conocen la diferencia”, sostuvo. “Las jóvenes que van a la escuela por primera vez en su vida conocen la diferencia. Las mujeres que se convierten en médicas y profesoras conocen la diferencia entre una sociedad libre y una sociedad tiránica”, añadió.

Bush recordó las horas posteriores a los atentados

Durante el encuentro, Bush recordó que se encontraba en una escuela primaria el 11 de septiembre de 2001 cuando su entonces jefe de gabinete, Andy Card, le informó sobre los ataques. “Me convertí en presidente en tiempos de guerra”, recordó.

El exmandatario también evocó la incertidumbre que se vivió ese día ante la posibilidad de nuevos ataques. Bush y Rice señalaron que, después de que varios aviones fueran secuestrados, existía preocupación por cualquier aeronave que permaneciera en el aire.

Rice recordó particularmente el temor de que el vuelo 93 de United Airlines hubiera sido derribado por las fuerzas estadounidenses. El avión terminó estrellándose en un campo de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave de los secuestradores.

“Hubo un momento terrible en el que el vicepresidente intentaba obtener confirmación de lo sucedido, y durante unos 10 minutos pensamos que habíamos derribado un avión civil”, relató Rice. “Eso siempre me ha representado lo difíciles que son las decisiones que hay que tomar bajo tanta presión”.

Bush también recordó su visita a la Zona Cero el 14 de septiembre de 2001, cuando se reunió con equipos de rescate entre los escombros de las Torres Gemelas. Dijo que una de sus principales preocupaciones después de los ataques era evitar que el país perdiera sus valores.

“No quería que perdiéramos nuestra esencia. Quería que, al defender nuestras libertades, la gente recordara lo valiosas que son”, expresó.

El expresidente relató además que visitó una mezquita después de los atentados debido a su preocupación por los actos de hostigamiento contra musulmanes en Estados Unidos. Para él, preservar la libertad religiosa era parte de la respuesta del país frente al terrorismo.

Bush y Rice coincidieron en que los días posteriores al 11-S obligaron a las autoridades estadounidenses a adoptar una mentalidad de respuesta inmediata y ofensiva para evitar nuevos ataques. “La gente ahora no comprende la gravedad de los días posteriores al 11 de septiembre en el intento por proteger al país”, afirmó Rice.

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