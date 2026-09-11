Gustavo Alfaro acordó su renovación para seguir en Paraguay hasta el Mundial 2030

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, anunció la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la selección paraguaya hasta el 2030, año del próximo mundial.

El DT argentino llegó a un pleno acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol, tanto en lo económico como en otro pedidos de reorganización que ha solicitado.

Alfaro llegaría al país este lunes para sellar el acuerdo en papeles y tomar el mando para el siguiente combo de amistoso de fecha FIFA.

“Allá vamos 2030” escribió el titular de la APF en redes sociales, confirmando la buena noticia que todos esperaban en el fútbol paraguayo.

Las claves del acuerdo

El entendimiento total entre las partes abarcó tanto las pretensiones económicas como las exigencias estructurales solicitadas por el cuerpo técnico para potenciar la reorganización de las selecciones y optimizar el rendimiento del combinado guaraní.

Con el horizonte despejado, la agenda inmediata de Alfaro marca su llegada al país tras estampar la firma formal en los papeles y asumir de lleno la planificación del próximo combo de amistosos internacionales enmarcado en la fecha FIFA.

El tiempo apremia y el comando técnico ya tiene la mira puesta en los siguientes desafíos de preparación. En las próximas horas se oficializará la lista de convocados que militan en el exterior, una nómina crucial para afrontar la gira por Estados Unidos, donde la Albirroja enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre en Washington D.C., y posteriormente se medirá ante Colombia el 3 de octubre en Nueva Jersey.

De esta manera, la Albirroja asegura estabilidad y un proyecto a largo plazo liderado por un estratega que supo ganarse el cariño y el respeto de la afición, apuntando a hacer historia en el Mundial 2030 donde Paraguay ya tiene asegurado su lugar como país anfitrión.

Baja en el cuerpo técnico

El psicólogo deportivo, Iván Tcherkaski, quien trabajó por muchos años en el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, oficializó a través de sus redes sociales la finalización de su vínculo y el cierre de un hermoso capítulo en su vida.

“Hoy llega el final de mi vínculo con el cuerpo técnico del Profe Alfaro. Fueron años de mucho trabajo, desafíos, aprendizajes, alegrías y, sobre todo, experiencias que me voy a llevar para siempre”, escribió el profesional en su cuenta de instagram justo en las horas decisivas en cuanto a la negociación entre Alfaro y la Asociación Paraguaya de Fútbol.

#Albirroja | El fin de una etapa



El psicólogo deportivo, Iván Tcherkaski, anunció su salida del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, por lo que ya no seguirá trabajando con la Selección Paraguaya.



"Fueron años de mucho trabajo, desafíos, aprendizajes, alegrías, y sobre? pic.twitter.com/u9snYmXlN8 — Vs Sports (@SomosVsSports) September 11, 2026

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