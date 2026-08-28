Harry Styles comienza su residencia en el Madison Square Garden y hace un homenaje a Dolly Parton

Este miércoles 26 de agosto, Harry Styles dio inicio a su histórica residencia en el Madison Square Garden de Nueva York. Esa noche no solo sorprendió a los asistentes con un repertorio distinto al resto de su gira que comenzó hace tres meses, sino también con el homenaje que le ofreció a la fallecida Dolly Parton.

El cantante británico tuvo que comenzar con sus shows en Nueva York justo un día después de que se confirmara la muerte de Parton. En un punto del concierto, Styles se tomó un tiempo para decir: “Solo quiero agradecer debidamente a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años. Dolly, te queremos. Muchísimas gracias”.

Tras esas palabras, por el sistema de megafonías del recinto se empezó a reproducir la canción “I Will Always Love You”, la más importante de la carrera de Parton, durante un minuto.

¿Por qué los shows de Harry Styles en Nueva York son históricos?

A finales de enero de este año, Harry Styles sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de una gira mundial llamada “Together, Together”. Desde ese momento llamó la atención que el exintegrante de One Direction decidió presentarse varias veces en una misma ciudad, lo que terminó reduciendo los sitios que visitaría.

El anuncio de la gira se dio meses antes de que lanzara su cuarto álbum de estudio titulado “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, el cual llegó a todas las plataformas digitales en marzo. Pese a no tener el álbum que promocionaría en la gira, las entradas comenzaron a venderse.

“Together, Together” incluía desde el comienzo 30 shows programados en el Madison Square Garden de Nueva York, siendo además la única ciudad de Estados Unidos dentro del tour. Siempre se ha calificado esto como un hito histórico por la combinación de la cantidad de shows, el récord de demanda de entradas y otros factores.

El Madison Square Garden será sede de estos conciertos hasta octubre. Crédito: Evan Agostini | AP

Styles comenzó con la residencia este 26 de agosto y tiene shows programados hasta el 31 de octubre. En la noche inaugural, llamó la atención que había cambiado el repertorio. No es el mismo que hizo durante los conciertos anteriores de la gira, la cual comenzó el 16 de mayo de 2026 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, Países Bajos.

“Together, Together” solo incluyó conciertos en Ámsterdam, Países Bajos; Londres, Reino Unido; São Paulo, Brasil; y Ciudad de México, México.

Por otro lado, también se tiene que destacar que la relación entre Styles y el Madison Square Garden no inicia con esta residencia, sino que viene del 2022, cuando fue homenajeado con un banner en el MSG para celebrar sus 15 shows consecutivos sold-out, un honor que solo habían recibido otros dos artistas: Billy Joel y Phish.

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