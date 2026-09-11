Zverev, implacable, alcanza su segunda final del US Open

QUEENS, NY – Alexander Zverev ya espera rival para la final del US Open este domingo. En un torneo en el que los grandes nombres se fueron cayendo progresivamente –Jannik Sinner no compareció; Novak Djokovic cayó en primera ronda; y Carlos Alcaraz no pasó de cuartos de final-, el alemán de 29 años, sembrado número 1 del torneo, cumplió los pronósticos y superó a Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(7) para alcanzar su sexta final de Grand Slam.

Su rival saldrá de la otra semifinal entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton. Un duelo entre estadounidenses en un día significativo en Nueva York, cuando se está celebrando el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre.

“Va a ser increíblemente especial”, dijo Zverev sobre la final en entrevista sobre la pista tras el partido. “Ben y Frances tienen un apoyo increíble aquí. Espero poder hacer que el sueño americano no se cumpla el domingo”.

Un depredador que espera a su presa

El partido fue un calco de los tres anteriores que ganó Zverev este US Open: con un juego más seguro que brillante, pausado, construido sobre su servicio, fue paciente hasta encontrar el momento débil del rival y lograr los breaks necesarios para llevarse el choque en tres sets.

Ese primer momento de debilidad le llegó a Khachanov, número 50 del mundo, en el octavo juego del primer set. Hasta ese momento tenía un 91% de primeros saques, pero de pronto el ruso de 30 años perdió la efectividad en su servicio. Una doble falta y una serie de segundos saques fueron la rendija que aprovechó Zverev para lograr la rotura. Suficiente para ganar un primer set en el que el alemán no concedió ni un punto de break.

The boys are back ?



True Detective co-stars Woody Harrelson and Matthew McConaughey attend the first US Open men's semifinal. pic.twitter.com/oMAxvuGycn — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

En el segundo set la ventaja llegó mucho antes. Zverev, con su efectivo juego de fondo, solo esperaba el error de Khachanov. Así logró el break en el primer juego. Pero en el cuarto, demasiado confiado en los peloteos, el alemán sufrió la primera rotura. Tampoco iba a ganar simplemente dejándose llevar, pensarían en primera fila los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que seguían atentos el partido junto a sus esposas. Otro famoso en las gradas: Ronaldo, el brasileño.

El segundo parcial se iría al tie break, que dejó los mejores momentos del partido. Zverev tomó pronto la delantera con un minibreak, pero Khachanov metió presión con su derecha profunda y recuperó terreno.

WHAT A WAY TO SAVE SET POINT, KAREN KHACHANOV! pic.twitter.com/KKCc0oHdy2 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Un passing shot de revés paralelo del ruso con set point en contra levantó al público de sus asientos. Pero al final fue Zverev el que impuso su categoría y cabeza fría en los momentos clave.

Alexander Zverev can't miss!



The German comes through a 34-shot rally on set point and takes a two-set lead on Khachanov, 6-3, 7-6. pic.twitter.com/zop0mtujIF — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

El tercer set no se salió del guion. Ambos tenistas mantuvieron su servicio sin ceder un solo punto de rotura. Así que todo se decidió en otro tie break. De nuevo Khachanov tuvo sus opciones, más clara aún que en el anterior desempate. Pero otra vez el temple de Zverev, ganando los últimos cuatro puntos del partido, le llevó al triunfo.

Para Zverev, actual número 2 del mundo, la del domingo será su tercera final consecutiva de Grand Slam, después de conquistar el título de Roland Garros -su primer “grande”- y avanzar a la final de Wimbledon esta temporada. A sus 29 años, lidera el ATP Tour en victorias en partidos (52) y triunfos en Grand Slam (24) en lo que va del año. El domingo jugará su segunda final del US Open, después de la de 2020 que perdió ante el austríaco Dominic Thiem. Zverev es el primer tenista alemán en la historia en alcanzar múltiples finales en Nueva York.

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