Apostar online está dejando 41% menos dinero en las cuentas de los usuarios

Los apostadores en línea recuperan en promedio menos de 75 centavos por cada dólar que transfieren, según un análisis del Bank of America Institute publicado el martes 1 de septiembre de 2026.

El impacto también se refleja en los saldos bancarios: los hogares con actividad de apuestas online tenían solo 59% del saldo bancario mediano de aquellos que no lo hicieron, una diferencia de 41% que puede reducir el dinero disponible de sus presupuestos para renta, comida, servicios o emergencias.

El fenómeno crece rápidamente. Alrededor de 5% de los clientes analizados realizó apuestas online en julio, un aumento de 40% frente al comienzo de 2026. Además, los usuarios que comenzaron a apostar en junio y julio superaron tres veces el nivel registrado en enero. Bank of America atribuyó parte de este incremento a las promociones, los mercados de predicción y el Mundial 2026.

Para quienes utilizan estas plataformas, algunas recomendaciones son mantener intacto el dinero destinado a renta, comida, servicios y ahorro fuera de las apuestas. Así como establecer límites, desactivar depósitos automáticos y comparar los depósitos con los retiros.

El dinero que no regresa al presupuesto familiar

Bank of America midió pagos entrantes y salientes mediante tarjetas de débito, crédito y transferencias ACH. El resultado fue persistente: en promedio, los retiros observados desde las plataformas fueron inferiores a tres cuartas partes del dinero transferido hacia ellas.

“Los clientes normalmente recuperan menos de 75 centavos por cada dólar transferido a plataformas de apuestas online”, señaló el informe. Sin embargo, el banco aclaró que el cálculo no equivale a la rentabilidad definitiva porque no puede observar las ganancias que permanecen dentro de las aplicaciones.

La distinción es importante: el análisis describe flujos visibles, no pérdidas realizadas de cada usuario. Aun con esa limitación, Bank of America concluyó que las apuestas online no funcionan actualmente como una fuente significativa y constante de ingresos para la mayoría de los participantes.

Jóvenes concentran las apuestas

La generación Z representó 48% de la actividad observada en julio y los millennials otro 40%. Juntos concentraron 88%, frente a 9% de la generación X y 3% de los “baby boomers”.

“Gen Z y los millennials representaron 88% de la actividad de apuestas online en julio”, indicó Bank of America. El instituto aclaró que la actividad estuvo distribuida entre niveles de ingreso, aunque los hogares de menores ingresos tuvieron una participación ligeramente superior: 37%, contra 34% del segmento medio y 29% del alto.

Una encuesta de CivicScience incluida en el reporte mostró que 34% de los apostadores deportivos online participaba semanalmente y 23% lo hacía a diario. El sondeo reunió 4,559 respuestas entre el 1 de junio de 2025 y el 16 de junio de 2026.

La cuenta revela el costo

El saldo mediano de los hogares que apostaban online equivalía al 59% del registrado entre quienes no lo hacían. El dato muestra una asociación, pero no demuestra que las apuestas hayan causado por sí solas la diferencia, ya que ambos grupos también presentan perfiles demográficos distintos.

Otro estudio, publicado como documento de trabajo por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), concluyó que la expansión de las apuestas deportivas legales redujo significativamente el ahorro porque desplazó inversiones con rendimiento esperado positivo. Los efectos se concentraron en hogares con restricciones financieras.

El problema también es conceptual. En una encuesta de Bank of America realizada entre el 24 y el 31 de marzo de 2026 a 2,351 personas, el 20% consideró las apuestas deportivas una forma de inversión; la generación Z tuvo el doble de probabilidades de clasificarlas así.

Cómo proteger el presupuesto de las apuestas

Fija un límite mensual que pueda perderse sin afectar renta, alimentos, transporte, servicios o deuda

que pueda perderse sin afectar renta, alimentos, transporte, servicios o deuda Compara depósitos y retiros , no solo premios mostrados por la aplicación

, no solo premios mostrados por la aplicación Evita perseguir pérdidas con apuestas mayores o dinero prestado

con apuestas mayores o dinero prestado Usa controles de depósito y autoexclusión disponibles en la plataforma o el estado

disponibles en la plataforma o el estado Pide ayuda a tiempo llamando o enviando un mensaje al 1-800-MY-RESET; el servicio funciona en los 50 estados y territorios estadounidenses

Un mercado de miles de millones

El inicio de la temporada 2026 de la NFL puede aumentar la exposición. La American Gaming Association estima que se apostarán legalmente $29,500 millones en esta liga mediante casas comerciales reguladas, prácticamente sin crecimiento frente a los $29,400 millones de la temporada anterior.

Para los consumidores, el dato subraya que la disponibilidad no convierte la apuesta en inversión. “Las apuestas riesgosas desplazan inversiones con valor esperado positivo”, sostuvo el documento del NBER al analizar el deterioro del ahorro en hogares financieramente vulnerables.

Si existe pérdida de control en apuestas, la línea nacional 1-800-MY-RESET ofrece ayuda gratuita y confidencial las 24 horas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el incremento en las apuestas online en EE.UU.

¿Cuánto recuperan quienes apuestan online?

Bank of America observó retiros inferiores a 75 centavos por cada dólar enviado, en promedio. La cifra no incluye premios que permanezcan dentro de la plataforma.

¿Los apostadores realmente tienen menos dinero en el banco?

En 2026, su saldo mediano equivalía al 59% del saldo de hogares sin actividad de apuestas. Es una asociación y no demuestra por sí sola causalidad.

¿Qué generaciones apuestan más online?

La Gen Z y los millennials concentraron 88% de la actividad observada en julio: 48% y 40%, respectivamente.

¿Las apuestas deportivas cuentan como inversión?

No ofrecen un rendimiento esperado comparable al ahorro o a una inversión diversificada. Aun así, el 20% de los encuestados por Bank of America las consideró una forma de inversión.

¿Dónde puede buscar ayuda una persona?

Puede llamar o enviar un mensaje al 1-800-MY-RESET. La Línea Nacional de Ayuda para Problemas con el Juego es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas.

Conclusión

El inicio de la temporada de la NFL puede atraer otra ola de apostadores, pero el mayor peligro está en convertir depósitos pequeños y frecuentes en una fuga permanente del ahorro. Separar entretenimiento de inversión y activar límites antes de apostar puede evitar que la próxima jugada termine impactando en el pago de la renta o la compra semanal.

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