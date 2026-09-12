Brianda Deyanara cree que será la próxima eliminada en “La Casa de los Famosos México 4”

Mañana se conocerá al próximo participante que será eliminado en “La Casa de los Famosos México 4” y, aunque los cinco que forman parte de la placa de nominados están preocupados, la que se nota más insegura respecto a su continuidad es Brianda Deyanara.

Brianda ya venía un poco triste desde que se enteró de que no tenía la inmunidad a pesar de ser la líder de la semana y, gracias a los votos de sus compañeros, fue nominada de forma inédita. Ese mal presentimiento se incrementó este viernes, luego de perder el reto del robo de salvación contra Yahir.

“Yo creo que me voy esta semana. Ha sido muy bonito compartir esta casa con ustedes; les agradezco a todos porque todos me han enseñado algo bonito. Vivir esta experiencia no hubiese sido lo mismo si no estuviesen ustedes aquí. ¡Los quiero mucho, nos vemos afuera!“, dijo Brianda durante la fiesta mexicana de este viernes, donde tocó La Arrolladora Banda El Limón, a modo de despedida por el instinto que le indica que abandonará la competencia.

¿Cómo van las votaciones tras la salvación de Yahir?

De acuerdo al resultado más reciente de la encuesta efectuada por el portal Vaya Vaya, Brianda sí es una de las que parece estar más en riesgo, aunque la tabla marcha muy pareja.

Karina Torres sigue siendo la favorita, con 22% de los votos. Por su parte, Masad Altamimi y Gema Garoa están igualados con un 20%, al igual que Brianda y Mariana Ochoa, aunque estas últimas cuentan con un 18% de los votos para seguir en el reality. Falta muy poco para conocer al séptimo participante eliminado y todavía no hay un panorama claro, aunque esta encuesta no es la oficial.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes (abandonó).

Este domingo habrá una linda sorpresa para alguno de los habitantes

Recientemente, la producción compartió una imagen anunciando que este domingo llegará un misterioso congelado.

Eso significará una sorpresa para alguno de los habitantes y la mayoría de los internautas pide la llegada de Paola “Paolita” Suárez.

Sigue leyendo: