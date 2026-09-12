Aplican nueva dinámica en “La Casa de los Famosos México 4” que perjudica a Masad

Siguen dándose a conocer nuevas dinámicas en esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” y este viernes, el “baúl de las prohibiciones” se jugó por primera vez, siendo las principales afortunadas Karina Torres y Gema Garoa.

El “baúl de las prohibiciones” consiste en conseguir una moneda dentro de la casa, que le dará el privilegio a ese participante que logre hacerlo ir hasta un cofre, junto a un acompañante que desee, y allí podrían decidir el destino de dos participantes más por las siguientes 48 horas, debido a que cada sobre contiene exigencias específicas relacionadas con cada habitante.

Masad Altamimi es el perjudicado

En esta ocasión, la ganadora de la “moneda del destino” fue Gema Garoa, quien optó por seleccionar como socia a Karina Torres y ambas recibieron inicialmente la sorpresa de una torre de crema de avellanas para cada una.

Posteriormente, se dirigieron hasta el baúl, leyeron cuál sería la prohibición de cada participante en caso de ser seleccionado y tomaron la decisión de escoger los sobres de Masad Altamimi y Cynthia Klitbo.

Aunque Cynthia Klitbo es una obsesionada con la limpieza, no parece tan complicado dejar de realizar cualquiera de esas actividades durante 48 horas. Al contrario, Masad debe ser el único encargado de lavar el baño y justamente bajo la supervisión de Cynthia, de acuerdo a lo que señalaban los sobres.

Los habitantes recibieron una sorpresa especial

Ante tanta tensión que se vive semana tras semana, la producción también quiso ayudar a los habitantes a liberar un poco la tensión y en la fiesta de este viernes les llevaron como sorpresa a La Arrolladora Banda El Limón.

Los participantes vivieron un momento muy divertido y alegre con la música regional mexicana, resaltando sus raíces con trajes típicos que hicieron la ocasión mucho más especial y que los invitados se sintieran más a gusto.

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