Frontier llega por primera vez a Sudamérica: estrenará vuelos desde Orlando a Colombia desde $99

Frontier Airlines dará un paso importante en su expansión internacional antes de que termine 2026. La aerolínea estadounidense anunció su primera llegada a Sudamérica, con tres nuevas rutas sin escalas entre Orlando y Colombia.

Los vuelos conectarán el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) con Bogotá, Medellín y Cartagena a partir de diciembre, una ampliación especialmente relevante para la numerosa comunidad colombiana que vive en Florida y para quienes viajan entre ambos destinos por turismo o para visitar a familiares.

Para celebrar el lanzamiento, Frontier anunció tarifas promocionales desde $99 por trayecto, aunque el precio más bajo corresponde a determinadas fechas y condiciones.

Cuándo comienzan los vuelos de Frontier a Colombia

Las nuevas rutas tendrán distintos días de inicio y frecuencias. Según anunció la compañía, habrá ruta desde Orlando:

Medellín: desde el 10 de diciembre, frecuencia diaria, a $169.

Bogotá: desde el 14 de diciembre, 6 veces por semana, inicialmente $99.

Cartagena: desde el 19 de diciembre, 1 vez por semana, $129.

A partir del 6 de marzo de 2027, el vuelo Orlando-Bogotá pasará a operar diariamente. Todas las rutas están sujetas a las aprobaciones gubernamentales correspondientes.

En total, Frontier comenzará con 14 frecuencias semanales entre Orlando y Colombia y llegará a 15 desde marzo de 2027.

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Cómo conseguir los vuelos desde $99

La tarifa de lanzamiento de $99 corresponde a la ruta entre Orlando y Bogotá. Según las condiciones publicadas por Frontier, los boletos promocionales deben comprarse hasta el 16 de septiembre de 2026 y son válidos para viajar en determinados días entre el 14 de enero y el 5 de abril de 2027.

Hay fechas bloqueadas entre el 23 y el 30 de marzo de 2027, los asientos son limitados y no es necesario comprar ida y vuelta.

Además, como ocurre habitualmente con las aerolíneas de bajo costo, el precio básico puede no incluir servicios adicionales como equipaje facturado, elección de asiento u otros extras.

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Colombia, la puerta de entrada de Frontier a Sudamérica

Hasta ahora Frontier había desarrollado buena parte de su expansión internacional en México, Centroamérica y el Caribe. Colombia se convertirá en su primer mercado sudamericano.

La compañía asegura que detectó una fuerte demanda de viajes económicos entre Orlando y Colombia.

Por su parte, ProColombia destacó que desde Orlando los pasajeros también podrán acceder a conexiones hacia más de 50 destinos en el Caribe, ampliando las opciones para quienes utilizan Florida como punto de conexión.

Las tres ciudades elegidas reúnen perfiles diferentes: Bogotá como principal centro urbano y de conexiones del país, Medellín como uno de los destinos con mayor crecimiento turístico y Cartagena como uno de los grandes polos vacacionales del Caribe colombiano.

Para los viajeros de Florida, la llegada de un nuevo competidor también suma una alternativa en rutas donde el precio suele ser uno de los principales factores a la hora de elegir aerolínea.

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