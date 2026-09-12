Gala Montes opta por raparse el cabello a días de su repentina salida de “La Casa de los Famosos México 4”

Gala Montes sigue dando de qué hablar a menos de una semana de su salida de “La Casa de los Famosos México 4” tras un supuesto brote psicótico y ahora sorprendió con un nuevo look, en el que luce rapada casi en su totalidad.

La artista mexicana compartió varias historias en su cuenta personal de Instagram: la primera con ropa deportiva frente a un espejo, aunque el ángulo no permite que se aprecie su cabello con claridad; pero en su última historia, Gala no guardó nada, tras mostrar su cabello rapado por la parte lateral y muy bajo en la zona de arriba, generando un gran número de reacciones de sus seguidores a través de las redes sociales.

Gala Montes es comparada con Britney Spears

Ante toda la situación que está pasando a su alrededor, varios portales compartieron a Montes con su nuevo y sorprendente look, provocando que los internautas la comparen con Britney Spears en una etapa que tuvo llena de muchas complicaciones en varios aspectos, y la estadounidense tomó la misma decisión de cambiar drásticamente su corte de cabello, de acuerdo a las imágenes compartidas por el portal Revista TV notas.

En el video compartido en sus historias, Gala está anunciando la pelea de Ryan García, debido a que es su boxeador favorito. No obstante, pocas personas le prestaron realmente atención a sus declaraciones porque su cabello fue lo que captó toda la atención.

¿Qué está pasando con Gala Montes?

Gala regresó el pasado domingo al reality y, a pesar de que se notaba bien, repentinamente la producción anunció su salida del reality por “decisión propia” el martes, dos días después de su reingreso.

Un par de días después, Gala contó su versión de la historia, asegurando que estaba sangrando porque estaba presentando el ciclo de la mujer; por lo tanto, fue a solicitar un tampón con mucha urgencia. Montes hizo la petición directamente en el foro donde se realizan las galas, tras salirse de la casa y, posteriormente, fue al confesionario a esperar una respuesta.

Ante su insistencia, Gala cuenta que la producción le envió a la psicóloga, probablemente por alguna mala interpretación de su reacción, cuando no le correspondía una cita con la especialista, y aseguró que la sacaron de “La Casa de los Famosos México 4”. Por eso, su súbita ausencia.

“¿Por qué me voy a querer salir, si acababa de entrar? Me sacaron“, indicó la artista en su confesión. Eso lo hizo Montes, a modo de respuesta a las versiones dadas por algunos periodistas, como Joanna Vega-Biestro, quienes aseguran que Gala tuvo un brote psicótico al punto de casi pegarle a su psicóloga y por esa razón, la producción optó por dejarla fuera de competencia.

Desde entonces, Gala tuvo otras polémicas, como su retiro del elenco de la obra musical “Malinche” y su estado de salud mental ha sido el tema de conversación. Mientras ella asegura estar completamente bien, algunas personas alegan lo contrario.

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