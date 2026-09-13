Grimaldo, Jonathan David y Giuliano dan la victoria al Atlético de Madrid ante la Real Sociedad

El Atlético de Madrid se llevó una abultada victoria por 0-3 en su visita a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, resolviendo un encuentro sumamente parejo en el último tramo del compromiso con anotaciones de Alejandro Grimaldo, Jonathan David y Giuliano Simeone.

Durante la mayor parte del partido, el conjunto donostiarra llevó la iniciativa del juego y generó las llegadas de mayor peligro hacia la portería defendida por Jan Oblak. El guardameta esloveno se erigió como la figura de la escuadra colchonera en la primera mitad, destacando con una atajada determinante ante un tiro libre directo de Sergio Gómez al minuto 41 y respondiendo con seguridad frente a las incursiones de Luka Sučić y Carlos Soler.

El quiebre del compromiso llegó en el tramo final tras una jugada desafortunada de la zaga local. En el minuto 81, una mano dentro del área del defensor keniano Job Ochieng fue sancionada como penalti a favor del cuadro madrileño; el lateral Alejandro Grimaldo se encargó de ejecutar la falta con frialdad para engañar a Álex Remiro y marcar el 0-1.

Con la Real Sociedad totalmente volcada al ataque en busca del empate, el Atlético castigó con dureza los espacios concedidos en defensa. Al minuto 90, el atacante canadiense Jonathan David recibió dentro del área tras un contragolpe, recortó ante Luken Beitia y definió de zurda para el 0-2. Ya en el tiempo añadido (90+4′), Giuliano Simeone firmó el 0-3 definitivo con una larga conducción en solitario que dejó sin opciones al arquero rival, sentenciando una victoria que mantiene al Atlético en los puestos de vanguardia en LaLiga EA Sports.

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