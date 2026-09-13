Kate del Castillo se despide de “La Reina del Sur”
Kate del Castillo protagonizó "La Reina del Sur" durante 15 años, serie que llega a su fin en 2027 con su cuarta temporada
La actriz Kate del Castillo culminó las grabaciones de “La Reina del Sur”, la serie que protagonizó durante 15 años. Del Castillo se despidió de su personaje Teresa Mendoza en la cuarta y última temporada grabada en Colombia.
“Ha sido un honor interpretar a Teresa Mendoza. Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos”, expresó Del Castillo al despedirse de su icónico personaje.
Kate del Castillo agradeció al escritor Arturo Pérez-Reverte, autor de la novela homónima, quien dio el visto bueno para que la actriz mexicana interpretara a este importante personaje de su obra en la adaptación televisiva.
“Gracias, Arturo Pérez-Reverte, por crear algo tan hermoso y por darme tu bendición para interpretar a uno de tus personajes favoritos. Espero haber estado a la altura”.
Kate del Castillo expresó la nostalgia que siente al despedirse de su personaje y de este proyecto televisivo. “Lo que me da más coraje es que ya nadie me va a volver a decir ‘Mi reina’. Son lágrimas de gusto, de nostalgia y también de cansancio. Gracias por seguir a La Reina del Sur durante todos estos años”.
Esta serie también tuvo un impacto en la vida personal de Kate del Castillo, ya que durante el rodaje encontró el amor en el director de fotografía Édgar Bahena en 2021.
“Aquí en “La reina” hay amores y desamores, ustedes no saben cuántos. Se han hecho parejas, se han deshecho parejas, pero creo que todos hemos tenido una historia que contar aquí en “La reina”, y yo sí tengo una y una muy hermosa”, dijo Del Castillo en un video.
La artista agradeció a su novio y le expresó su amor y admiración. “Quiero agradecer con todo mi amor a mi pareja, que gracias a La reina lo encontré. Gracias, Edgar Bahena, por haber hecho este proyecto tuyo desde la temporada pasada, gracias por haber cuidado tanto, gracias por todo el amor, la entrega. Le pusiste todo y todo ese trabajo y toda tu expertís y todo lo que has estudiado lo has demostrado aquí; sin duda hiciste un trabajo magnífico”, expresó.
“Y te amo, independientemente del gran director de fotografía que eres, y te aprendo todos los días, y te vi trabajar y más me enamoré, así que gracias, amor, por estar a mi lado, por cuidarme”, añadió.
La temporada final de “La Reina del Sur” se estrenará en 2027, poniendo fin a la serie que comenzó en 2011 y rompió récord de audiencia para Telemundo.
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