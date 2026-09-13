Mike Johnson espera que el conflicto con Irán termine antes de las elecciones de medio término

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo este domingo que espera que el conflicto con Irán termine antes de las elecciones de medio término, aunque reconoció que quedan poco más de 50 días y que la situación sigue siendo compleja.

“Me gustaría que se hiciera, por supuesto, hoy, ciertamente antes de las elecciones de medio término. Pero eso está a poco más de 50 días ahora mismo. Así que vamos a ser realistas al respecto”, afirmó Johnson en una entrevista con Kristen Welker para el programa Meet the Press de NBC News.

Las declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump advirtiera que el conflicto probablemente se prolongará más allá de las elecciones de noviembre, una posibilidad que contrasta con la expectativa expresada por Johnson.

Welker recordó al presidente de la Cámara que todavía hay unos 50,000 soldados estadounidenses desplegados en la región, que el bloqueo naval continúa y que Trump sigue refiriéndose al enfrentamiento como una guerra.

Ante la pregunta de si confiaba en que el conflicto terminaría antes de las próximas elecciones presidenciales, Johnson respondió que ese es el objetivo de la administración. “Por supuesto, ciertamente planeamos que eso sea cierto”, dijo.

Johnson evitó describir la situación actual como una guerra en curso. “La guerra no continúa”, afirmó.

Sostuvo que la operación militar estadounidense ya alcanzó su principal objetivo: impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Asimismo, el legislador republicano dijo que ahora el desafío consiste en alcanzar una solución que impida a Teherán reconstruir su programa nuclear y, al mismo tiempo, permita reducir el impacto económico del conflicto.

“Tenemos que asegurarnos de que no puedan reiniciar un programa nuclear. Pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que los precios de la gasolina bajen en el planeta Tierra”, señaló.

Para Johnson, uno de los elementos centrales para alcanzar ese objetivo es la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo. Afirmó que una estabilización de la zona y la reanudación del comercio permitirían reducir los precios del combustible y otros costos asociados al transporte.

“Tan pronto como eso se resuelva, el estrecho de Ormuz, el comercio allí para transferir y transportar petróleo a través de esa vía marítima internacional, eso reducirá el costo”, explicó.

Johnson agregó que el impacto no se limitaría a la gasolina, sino también a los alimentos, debido al incremento de los costos de transporte.

El presidente de la Cámara además consideró que Estados Unidos necesitará el respaldo de sus aliados para alcanzar una solución. Mencionó a los países de la OTAN y a los Estados árabes de la región del Golfo Pérsico como posibles participantes en los esfuerzos para garantizar la seguridad regional y mantener abierto el Estrecho de Ormuz.

“Es una situación compleja”, reconoció Johnson, quien sostuvo que Trump está trabajando para resolverla y que la administración espera que el conflicto pueda quedar solucionado pronto.

“El presidente lo dice justo después de las elecciones, y ciertamente rezo y espero que así sea”, expresó.

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