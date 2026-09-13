Venden por casi $2 millones de dólares la casa de la infancia de Trump en Queens

La casa de infancia del actual presidente Donald Trump fue vendida por casi $2 millones de dólares luego de que una remodelación transformara la residencia, que antes era el refugio de gatos, estaba llena de moho y ahora es una vivienda moderna.

Trump vivió en la finca Queens, de estilo Tudor, hasta los cuatro años. Su padre, el promotor inmobiliario Fred Trump, construyó la casa en el acomodado barrio de Jamaica Estates en 1940. La familia ya no es dueña de la propiedad desde hace años.

El precio de venta, $1.93 millones de dólares, apareció el viernes en páginas web inmobiliarias luego de que un comprador, cuyo nombre no se ha dado a conocer, firmara un contrato en julio.

Tommy Lin, el vendedor, había comprado la casa de cinco habitaciones y tres baños en 2025 por $835,000 dólares, tras permanecer vacía y abandonada por años, informó NBC New York.

Lin, un promotor inmobiliario, gastó otros $500,000 dólares en una reforma interior de ocho meses en la que agregó comodidades como una cocina de chef, suelos de madera en espiga y baños tipo spa, según New York Post.

De acuerdo con Zillow, la casa ha cambiado de diferentes manos en los últimos años, incluso por $2.14 millones de dólares meses después de que Trump se convirtiera en presidente por primera vez en 2017.

El comprador fue una agencia llamada Trump Birth Home LLC y la casa se ofreció por poco tiempo en alquiler en Airbnb, con copias de una figura de cartón a tamaño real del mandatario republicano, copias de su libro “El arte de la negociación” y una portada enmarcada de la revista People con Trump.

Se volvió a poner a la venta en 2019 con un precio inicial de $2.9 millones de dólares, pero no se vendió hasta que Lin pudo adquirirla.

En tanto, se informó que la casa cayó en el abandono, con daños por agua y moho debido a una tubería rota, y una colonia de gatos salvajes se instaló en el sitio donde Trump pasó sus primeros años.

El ejecutivo nacional, que ahora cuenta con 80 años cumplidos este 2026, se enriqueció en el negocio inmobiliario, construyendo la Torre Trump, que lleva su apellido, en Manhattan y viviendo allí por varias décadas, antes de aprovechar su fama y dinero para incursionar en la política estadounidense.

Como mandatario del país, se encuentra supervisando su propia renovación residencial: agregando un gran salón de baile en la Casa Blanca y adornando el Despacho Oval con el tipo de accesorios chapados en oro que son un sello distintivo de sus propiedades y su estilo.

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