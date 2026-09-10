Necesitas $2.3 millones para “ser considerado rico” en EE.UU., pero la cifra cambia según tu edad

Los estadounidenses consideran que se necesita un patrimonio neto promedio de $2.3 millones para ser considerado rico, según la Modern Wealth Survey 2025 de Charles Schwab. La cifra bajó ligeramente frente a los $2.5 millones de 2024, pero sigue por encima de los $1.9 millones de 2021.

La percepción también cambia según el grupo de edad. La Generación Z sitúa el umbral en $1.7 millones, mientras que millennials y miembros de la Generación X lo colocan en $2.1 millones. Para los baby boomers, la cifra sube hasta $2.8 millones, pero todos los rangos coinciden en que tener un millón de dólares ya no garantiza sentirse rico hoy, ni basta para entrar al 10% de los hogares con más patrimonio en el país.

Estos rangos muestran que no existe una cantidad universal que determine quién es rico. La edad, el costo de vida, las expectativas financieras y la forma en que cada generación entiende la seguridad económica influyen en cuánto patrimonio considera suficiente.

¿Por qué “ser rico” ya no tiene una sola definición?

No existe una definición universal de riqueza, y ser considerado rico depende en gran medida de comparar el ingreso y los activos propios con los de las personas alrededor, según explicó Yahoo Finance en su análisis. Un economista podría decir que una persona es rica si posee capital, es decir, activos físicos o financieros que generan ingresos, como inversiones o negocios.

Otra forma común de medir la riqueza es a través del ingreso o patrimonio que permite cubrir todas las necesidades durante el resto de la vida sin preocupación financiera. Bajo ese criterio, “ser rico” tiene más relación con una sensación de seguridad que con una cifra exacta.

Para muchas familias trabajadoras, la meta real es alcanzar seguridad financiera y no un número redondo.

El detalle que puede afectar cuánto necesitas según tu edad

El patrimonio neto promedio varía enormemente según la etapa de vida de cada persona, de acuerdo con la firma financiera Empower a enero de 2026. Estos son los promedios por década de edad en Estados Unidos:

20 años : patrimonio neto promedio de $139,243 dólares

: patrimonio neto promedio de 30 años : promedio de $325,952 dólares , aunque el valor medio real es de solo $23,093

: promedio de , aunque el valor medio real es de solo $23,093 40 años : promedio de $750,578 dólares , con una mediana de $68,698

: promedio de , con una mediana de $68,698 50 años : promedio de $1,364,050 dólares

: promedio de 60 y 70 años: promedio de $1,577,907 y $1,456,151 dólares respectivamente

La brecha entre el promedio y la mediana es enorme en casi todas las edades, lo que sugiere que un pequeño grupo de personas muy ricas eleva el promedio general, mientras la mayoría de los hogares tiene mucho menos.

Lo que realmente marca la brecha entre la clase media y los verdaderamente ricos

Según datos de la Reserva Federal citados en análisis financieros recientes, entrar a la clase media alta, el 25% superior del país, requiere un patrimonio neto de al menos $553,000 dólares, mientras que unirse formalmente a la clase alta, el 10% superior, exige al menos $1.55 millones. En contraste, la percepción pública ubica ese umbral mucho más arriba, entre $2.3 y $2.5 millones, según Charles Schwab.

Otro análisis de Visa, basado en datos de la Oficina del Censo, situó el umbral de los hogares “adinerados” en aproximadamente $1.8 millones de dólares de patrimonio neto o un ingreso anual de $210,000 dólares. Ese nivel ha subido de forma constante en los últimos cinco años, principalmente por el alza en el valor de las acciones y las viviendas.

Estos rangos muestran que ser propietario de una vivienda que se revalorizó con el tiempo puede acercar a una familia trabajadora a ese umbral de riqueza mucho más rápido de lo que imagina, sin necesidad de un ingreso extraordinario.

¿Qué puedes hacer para acercarte a esa meta financiera?

Yahoo Finance recomendó algunas estrategias prácticas para hacer crecer el patrimonio con el tiempo, independientemente de la edad en la que se comience:

Invertir de forma constante en cuentas de retiro o mercados financieros para aprovechar el crecimiento compuesto a largo plazo

en cuentas de retiro o mercados financieros para aprovechar el crecimiento compuesto a largo plazo Reducir deudas de alto interés , ya que estas erosionan directamente el patrimonio neto

, ya que estas erosionan directamente el patrimonio neto Aumentar el ahorro automático de una parte del ingreso mensual, sin depender de la fuerza de voluntad

de una parte del ingreso mensual, sin depender de la fuerza de voluntad Diversificar los activos entre vivienda, inversiones y ahorro líquido para no depender de una sola fuente de riqueza

Para quienes están en sus 20 o 30 años, la constancia importa más que el monto inicial: alguien que empieza a invertir montos pequeños hoy puede superar en patrimonio a quien empieza tarde con montos más grandes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cuánto dinero se necesita para ser rico

¿Cuánto dinero se necesita para ser considerado rico en EE.UU.?

Los estadounidenses creen que se necesita en promedio $2.3 millones de dólares de patrimonio neto, según Charles Schwab.

¿Un millón de dólares todavía te hace rico?

No necesariamente. Hoy se requieren al menos $1.8 millones para entrar al 10% de los hogares con más patrimonio del país.

¿Cuánto patrimonio neto es normal tener a los 30 años?

El promedio es de $325,952 dólares, aunque la mediana real es de apenas $23,093.

¿Cuánto patrimonio se necesita para la clase media alta?

Al menos $553,000 dólares, según datos de la Reserva Federal.

¿Por qué hay tanta diferencia entre el promedio y la mediana de patrimonio?

Porque un pequeño grupo de personas muy ricas eleva el promedio general, mientras la mayoría de los hogares tiene mucho menos.

¿Cómo puedo aumentar mi patrimonio neto con el tiempo?

Invirtiendo de forma constante, reduciendo deudas de alto interés y automatizando el ahorro mensual.

Conclusión

Si las tendencias actuales continúan, el umbral de lo que se considera “rico” seguirá subiendo, impulsado por el alza en el valor de las viviendas y las inversiones. Para las familias trabajadoras, la meta más realista no es alcanzar una cifra que cambia cada año, sino construir un patrimonio que crezca más rápido que el costo de vida.

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