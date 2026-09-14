Kennedy Center evalúa inscribir el nombre de Donald Trump en la fachada para reconocer su supuesto rescate financiero

La junta directiva del Kennedy Center analiza una propuesta para inscribir el nombre del presidente Donald Trump en la fachada del edificio como reconocimiento por el presunto rescate financiero de la institución, de acuerdo con documentos judiciales presentados en una demanda que busca impedirlo.

La información fue revelada por la representante demócrata Joyce Beatty, miembro ex officio de la junta, en un escrito presentado ante un tribunal federal. Advirtió que la propuesta podría afectar el proceso judicial que mantiene en disputa el uso del nombre de Trump en el centro cultural de Washington, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

La junta tiene previsto considerar la propuesta mientras continúa el enfrentamiento legal sobre el nombre del recinto. Uno de los documentos incluidos en la presentación plantea que el Kennedy Center enfrenta graves dificultades financieras y propone poner en mármol, debajo del nombre del centro, una inscripción dedicada a Trump.

Entre las 10 opciones contempladas figura: “Renovación y dotación supervisadas por el presidente Donald J. Trump y el Fondo Trump Kennedy Center”. Otra alternativa plantea agradecer “el apoyo del presidente Donald J. Trump y el Fondo Trump Kennedy Center”.

La resolución propuesta sostiene que, sin un reconocimiento de ese tipo, sería poco probable que Trump supervise la renovación del edificio principal y encabece los esfuerzos para resolver los problemas financieros del centro.

Junta también plantea cerrar el edificio

La documentación presentada por Beatty incluye además un borrador de resolución para cerrar el Kennedy Center, bajo el argumento de que el edificio no sería seguro para ser ocupado.

Beatty cuestionó esa afirmación y señaló que atribuye al grupo consultor encargado de evaluar las instalaciones una conclusión que, en realidad, nunca emitió. De acuerdo con la congresista, el consultor “se negó expresamente” a sostener que el edificio no fuera seguro.

El tribunal y la junta directiva tenían previsto abordar el futuro del Kennedy Center en reuniones programadas para este martes.

La disputa por el nombre de Trump se remonta a diciembre de 2025, cuando la junta, reorganizada con aliados del presidente, votó para incorporarlo al nombre del centro. Un juez federal determinó en mayo que esa modificación era ilegal y ordenó retirar el nombre de Trump de la fachada y de otras referencias oficiales. Posteriormente, una corte de apelaciones rechazó suspender esa orden.

A pesar del fallo, la junta volvió a votar el mes pasado para poner el nombre de Trump en el exterior del edificio con una inscripción que lo presenta como responsable de su restauración y renovación. Si el Fondo Trump Kennedy Center alcanza los$ 100 millones de dólares, el plan contempla añadir otra inscripción para identificar esa contribución.

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