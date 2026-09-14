Disney World Resort en Florida tiene una nueva experiencia inmersiva

Ahora, Walt Disney World Resort, en Florida, ofrece una nueva experiencia inmersiva en su Disney’s Hollywood Studios. La novedad se llama “The Magic of Disney Animation”, la cual es un homenaje al arte de la animación y a más de un siglo de historia de Walt Disney Animation Studios.

Además de la belleza del nuevo espacio, inspirado en la icónica sede de Disney Animation en Burbank, California, los asistentes podrán descubrir la magia detrás de la creación de los míticos personajes de Disney Animation Studios.

Según se ha informado en un comunicado de prensa, se propone que las personas entiendan de forma lúdica cómo se crea la historia y el diseño de personajes, además de la posterior animación por computadora y los efectos especiales.

Para hacerlo mucho más atractivo, en la experiencia se reúnen personajes de más de 60 películas del estudio, incluyendo a Olaf, Mulan, Rapunzel, entre otros.

La experiencia incluye varios personajes de más de 60 películas del estudio. Crédito: Disney

¿Qué incluye “The Magic of Disney Animation”?

La creación de “The Magic of Disney Animation” estuvo a cargo del director Dan Abraham y del Imagineer Daniel Handke. Abraham fue parte clave, pues esta experiencia inmersiva estuvo inspirada en el cortometraje ganador de un premio Emmy, “Once Upon a Studio”, el cual él dirigió.

Como es normal en todas las experiencias de Disney, esta tiene varias áreas temáticas: “Atraído al País de las Maravillas”, un parque infantil inmersivo, “¡Fuera de la Página!”, que serán encuentros con personajes; “¡Olaf Dibuja!” en la que se darán clases de dibujo animado; y “Érase una vez un Teatro de Estudio”, donde se harán proyecciones especiales. También se ha incorporado una galería de arte encantada.

Entre los diseños de la experiencia, eligieron relacionar algunos de los personajes con las distintas etapas de la creación de estas películas animadas.

Por ejemplo, Mulan es parte de la creación de la historia, a Rapunzel se le relacionó con el diseño, Chip y Dale con la animación dibujada a mano, Donald y Daisy representan la animación por computadora, Goofy la iluminación y Stitch los efectos especiales.

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