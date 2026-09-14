EE.UU. impide que vicepresidente de Irán asista a conferencia de la Organización de Energía Atómica

El gobierno estadounidense impidió la asistencia del vicepresidente de Irán y jefe de la organización nuclear de ese país, Mohammad Eslami, a la 70ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) iniciada este lunes en Viena, tras la negativa de Washington a otorgar una exención de sanciones.

El embajador estadounidense ante el OIEA, Preston Wells Griffith, confirmó que su país se opuso a la solicitud de exención tramitada por Austria como nación anfitriona. En consecuencia, el Consejo de Seguridad de la ONU denegó el permiso según las reglas del comité de sanciones, lo que obligó a Viena a retirar el visado a Eslami.

“Solo habría servido para que Irán explotara los procedimientos del OIEA como plataforma de propaganda, eludiendo al mismo tiempo una cooperación sustantiva, socavando la credibilidad del propio organismo”, señaló Griffith.

El diplomático norteamericano añadió que bajo la dirección de Eslami, “Irán enriqueció uranio a niveles incompatibles con fines pacíficos”, sobre el material enriquecido al 60 %, señaló EFE.

Protestas diplomáticas de Irán y respuesta de Austria

Por su parte, la representación de Irán ante el OIEA, encabezada por Ali Reza Najafi y respaldada por Rusia, calificó la medida como “un incumplimiento del acuerdo de sede” por parte de Austria.

“La denegación de acceso contraviene la letra y el espíritu del marco legal que rige el acceso a las reuniones del OIEA”, afirmó Najafi. El representante iraní agregó que la decisión del país anfitrión “es consecuencia del incumplimiento de su obligación legal explícita como país anfitrión. Ese incumplimiento no puede justificarse. No existe fundamento legal para ello”.

Ante el reclamo, Irán convocó al embajador austríaco en su capital. Por su parte, la delegación de Austria aclaró que la cancelación del visado respondió a la negativa previa del Consejo de Seguridad de la ONU.

El bloqueo ocurre tras la reinstauración de sanciones internacionales a Irán en septiembre de 2025 y las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra plantas nucleares iraníes en junio de 2025. Desde esos eventos, las autoridades iraníes mantienen restringido el acceso a los inspectores del OIEA.

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