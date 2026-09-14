Embargan bienes de la JCE en Nueva York y podrían subastarlos por deuda de casi $1 millón

Un embargo sobre los bienes de la Junta Central Electoral (JCE) en Nueva York abrió un nuevo capítulo en una disputa judicial que involucra al organismo electoral dominicano y a la empresa Latin Events, LLC.

Un alguacil de la ciudad autorizó la incautación y posterior subasta de bienes muebles de la oficina de la JCE en Manhattan para ejecutar una sentencia que ordena el pago de $838,337.50 dólares.

La medida fue dispuesta por el City Marshall Martin A. Bienstock y notificada el 6 de septiembre mediante un Aviso de Embargo y Venta, correspondiente al expediente M 373516. El documento establece que los bienes podrán ser vendidos públicamente si la deuda no es pagada en su totalidad dentro del plazo establecido.

La subasta quedó programada para el 1 de octubre de 2026 a las 9 a.m. (ET). Sin embargo, el procedimiento podría quedar sin efecto si la obligación pendiente es saldada al menos 72 horas antes de la fecha fijada para la venta.

¿Qué bienes de la JCE serán subastados?

El embargo alcanza distintos bienes ubicados en la sede de la JCE en Nueva York, localizada en 1501 Broadway, suite 410, en Manhattan. La lista contempla equipos de oficina, computadoras, impresoras, dispositivos electrónicos, mesas, sillas, televisores, mobiliario, obras de arte y otros enseres.

La medida no significa que todos esos artículos serán necesariamente vendidos. El aviso contempla la posibilidad de que la ejecución se detenga si el monto reclamado queda cubierto antes de la subasta.

El procedimiento busca hacer efectivo un fallo emitido el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dentro del caso 1:25-cv-02830-PKC.

La sentencia fue registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026. De acuerdo con el aviso del City Marshall, el fallo permanece pendiente de pago, por lo que se activó el mecanismo de ejecución sobre los bienes que se encuentran en la oficina de la JCE.

La deuda supera los $982,000

El monto establecido originalmente por la sentencia es de $838,337.50. No obstante, la cifra que actualmente se reclama es mayor debido a los recargos, gastos y otros conceptos acumulados durante el proceso.

Julio Cury, abogado que representa a Latin Events en República Dominicana, informó que el monto de la ejecución asciende a $982,261.88. Esa suma, además, continúa aumentando debido al cálculo diario de intereses.

La diferencia entre el monto fijado inicialmente por la sentencia y la cantidad reclamada en la ejecución refleja el impacto financiero que puede tener el paso del tiempo en un proceso judicial de este tipo. Por ello, la cifra final podría variar si la deuda permanece sin ser cubierta hasta la fecha prevista para la subasta.

El caso coloca a la oficina de la JCE en Nueva York ante un escenario poco habitual: sus bienes podrían terminar en una venta pública para satisfacer una obligación reconocida por una corte federal estadounidense.

El aviso del City Marshall establece así un plazo concreto para resolver la disputa antes de que el procedimiento avance hacia la subasta. Si el pago no se completa dentro del periodo indicado, los bienes sujetos al embargo podrán ser ofrecidos públicamente el 1 de octubre.

La situación también pone de relieve el alcance de una sentencia federal cuando una obligación permanece pendiente. En este caso, la ejecución se dirige contra bienes muebles ubicados físicamente en Manhattan, donde la JCE mantiene su oficina.

Hasta el momento, el documento citado establece las condiciones de la venta y el monto pendiente, mientras que la fecha del 1 de octubre funciona como el siguiente punto clave del proceso. La eventual cancelación de la subasta dependerá de que la deuda sea cubierta dentro del plazo señalado por el aviso.

El conflicto judicial entre ambas partes llega ahora a una etapa de ejecución, en la que la sentencia deja de ser un pronunciamiento y tiene consecuencias concretas sobre activos identificados. Para Latin Events, el embargo representa un mecanismo para intentar recuperar una obligación que, según la documentación citada, continúa sin ser satisfecha.

La ubicación de los bienes también resulta relevante. Al encontrarse dentro de una oficina de la JCE en Manhattan, el procedimiento se desarrolla en territorio estadounidense y bajo las reglas aplicables a la ejecución de una sentencia federal registrada en Nueva York. El aviso identifica de manera específica el lugar y los bienes alcanzados por la medida.

Si antes del plazo límite se cubre la totalidad de la obligación, la venta pública no tendría que realizarse. De lo contrario, el City Marshall podrá avanzar con el proceso anunciado y disponer de los bienes incluidos en el aviso para procurar satisfacer la deuda.

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