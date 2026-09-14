Investigación del DHS revela hacinamiento y uso de pequeñas jaulas en Alligator Alcatraz

Una investigación del gobierno de Estados Unidos documentó condiciones de hacinamiento, deficiencias sanitarias y el uso de pequeñas jaulas metálicas para recluir a migrantes detenidos en Alligator Alcatraz, el centro de detención construido en el sur de Florida bajo la administración de Donald Trump.

El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, divulgado este lunes, reveló que hasta 79 migrantes fueron encerrados entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026 en recintos de apenas 1.7 metros cuadrados.

Los inspectores determinaron que los detenidos permanecieron allí desde varios minutos hasta casi dos horas. El personal del centro describió esas estructuras, de unos 2.3 metros de altura, como “zonas de calma” destinadas a ayudar a los migrantes a tranquilizarse y sostuvo que algunos de ellos solicitaban utilizarlas.

Sin embargo, la investigación encontró indicios de que también fueron empleadas como una forma de castigo. “El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano”, señaló el informe, que considera que los detenidos deben permanecer en el entorno menos restrictivo posible.

El hacinamiento fue otro de los principales problemas identificados. A plena capacidad, el centro ofrecía apenas 2.6 metros cuadrados por detenido, frente a los 7 metros cuadrados establecidos como referencia en la normativa nacional.

Los inspectores advirtieron que la falta de espacio limitaba la movilidad diaria de los migrantes, aumentaba sus niveles de estrés y elevaba el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas.

Las condiciones también presentaron deficiencias en materia de atención médica, higiene y alimentación. Los detenidos reportaron retrasos significativos en las evaluaciones médicas al ingresar al centro, falta de artículos de higiene personal y raciones de comida insuficientes o en mal estado de conservación, reseñó la agencia de noticias EFE.

El informe también señaló que durante algunas semanas los migrantes no pudieron salir al exterior, una práctica que, de acuerdo con los inspectores, contravenía las normas aplicables.

Pese a las conclusiones de la investigación, el DHS sostuvo que Alligator Alcatraz funcionaba bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo marco y no estaba administrado directamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por esa razón, la agencia argumentó que los estándares federales de detención no eran aplicables al centro.

La instalación fue construida en un antiguo aeródromo ubicado junto a los Everglades y fue inaugurada por Trump en julio de 2025 como parte de su política de deportaciones masivas. Su ubicación, en las inmediaciones de un ecosistema protegido, también generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas.

El centro cerró en junio, después de meses de demandas y críticas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por las condiciones de los migrantes y el impacto de la instalación sobre el entorno natural.

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