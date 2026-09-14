Receta de agua de horchata cremosa: versión express lista en una hora

El agua de horchata es una bebida tradicional mexicana que ha conquistado paladares en Estados Unidos, por lo que cadenas como Starbucks ofrecen bebidas con este toque especial. Aunque la receta original requiere varias horas de remojo, esta versión express te ahorra tiempo y el resultado es igual de delicioso.

¿Qué es la horchata?

Aunque el agua de horchata mexicana es a base de arroz, el nombre tiene su origen en el latín hordeata, que se refiere a una bebida hecha con cebada. La popular versión mexicana que conocemos en la actualidad, según los expertos culinarios, apareció en el siglo XVI.

Los ingredientes tradicionales son arroz, canela y azúcar, los cuales le dan un sabor ligero. Sin embargo, se le pueden añadir otros elementos para hacerla más cremosa y aportar mayor textura.

Receta de agua de horchata cremosa

El agua de horchata es deliciosa y fácil de preparar. Crédito: Shutterstock

Esta adaptación de la receta de agua de horchata se inspira en Camille Helgueros y su canal de YouTube especializado en postres y bebidas. La diferencia de esta preparación está en la combinación de leches que eleva el sabor por completo.

Ingredientes

1 taza de arroz blanco (lavado y escurrido)

(lavado y escurrido) 2 rajas de canela

4 tazas de agua caliente (para el remojo)

(para el remojo) 1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

1 lata de media crema (opcional, para máxima cremosidad)

(opcional, para máxima cremosidad) 1 cucharadita de extracto de vainilla

Canela en polvo al gusto

al gusto Hielos al gusto

Paso a paso

Remojo express: agrega el arroz en un recipiente junto con las rajas de canela y vierte el agua caliente. Deja reposar por una hora más o menos para que el grano se suavice rápido, sin necesidad de dejarlo toda la noche en el refrigerador. Licuado y colado: añade el arroz, la canela y el agua del remojo en la licuadora y muele todo súper bien. Pasa la mezcla por un colador fino para retirar todos los grumos de arroz y obtener una base tersa. La mezcla mágica: agrega a la mezcla la leche evaporada, la leche condensada, la media crema (si quieres esa textura supercremosa) y la cucharadita de extracto de vainilla. Añade tantita canela en polvo y mezcla todo superbién. Servir y disfrutar: incorpora los hielos en una jarra o vaso, sirve tu agua de horchata, decora con más canela en polvo por encima y ¡listo!

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