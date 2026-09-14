Sujeto acusado del estrangulamiento mortal de una mujer de Washington Heights

La fiscalía del distrito de Manhattan señaló que un hombre enfrenta cargos de asesinatos y otros crímenes por su implicación en la muerte por estrangulamiento de una mujer en su apartamento de Washington Heights la semana pasada.

Tiliek Thompson, de 41 años, compareció el domingo ante el tribunal penal de Manhattan por el asesinato de Lavay Williams, de 27 años, residente de la cuadra 500 de la calle 156 Oeste.

De acuerdo con la fiscalía de Manhattan, un juez accedió a la solicitud de los fiscales de mantener al hombre en prisión preventiva. Su siguiente cita con la corte está pautada para el 18 de septiembre.

La denuncia penal dice que Thompson está acusado de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado, estrangulamiento en primer grado y de poner en peligro el bienestar de un menor.

Según los funcionarios de la policía y la denuncia penal, los oficiales estaban haciendo una visita de control del apartamento de Williams el 6 de septiembre cuando la hallaron inconsciente y los paramédicos la declararon muerta en la escena del crimen, informó Gothamist.

Además, la denuncia explica que la hija de 7 años de la víctima abrió la puerta a los agentes y era la única persona que estaba en el interior del mismo.

Daily News informó que la hija de Willian estaba al momento de la golpiza mortal.

Neville Onielle Dexter Mitchell, abogado de Thompson, dijo que su cliente se declararía inocente.

Thompson fue detenido el sábado después de entregarse a la comisaría del distrito 32, indicó el abogado. Después, la policía lo llevó a la comisaría del distrito 33.

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