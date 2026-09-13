Arrestan a un sujeto por el homicidio de una madre frente a su hija de 7 años en NY

Un sujeto de 41 años fue acusado de asesinato el sábado por la violenta muerte en medio de una golpiza de una madre de Washington Heights, quien recibió una paliza mortal frente a su hija de 7 años, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Identificado como Tiliek Shamel Thompson, fue llevado por funcionarios fuera de la comisaría del distrito 33 después de ser acusado de la muerte de Lovay Williams, de 27 años.

El abogado del hombre, Neville Dexter, dijo que su cliente se entregó en la comisaría del distrito 33 a primera hora del sábado.

“Está en la comisaría ahora mismo”, expresó Dexter antes de que se anunciara la detención.

Las autoridades informaron que la policía encontró sin vida a Williams poco después de la 1:30 de la tarde del 6 de septiembre mientras se hacía una visita de control a su apartamento en el número 535 de la calle 156 Oeste, cerca de la avenida Amsterdam.

La madre presentaba heridas en la cara y el cuello y no respondía cuando se apersonaron los funcionarios, indicó el NYPD. Los paramédicos la declararon muerta en la residencia.

Su hija de 7 años se encontraba dentro del apartamento en el momento del descubrimiento y se presume que estuvo durante la golpiza fatal, informó New York Post.

En un principio, los detectives habían identificado a Thompson como una persona de interés en el asesinato.

There were angry shouts on Saturday night as police walked murder suspect Tiliek Thompson, 41, out of the 33rd Precinct in Washington Heights.



Thompson was charged with killing Lovay Williams, 27, in front of her 7-year-old daughter.



Relatives of the victim hollered at Thompson? pic.twitter.com/2vCu4k4q7E — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) September 13, 2026

Dexter aseguró que alguien había estado involucrando a su cliente en las redes sociales antes de que Thompson se entregara.

“Todos deberían abstenerse de emitir juicios precipitados”, dijo el abogado. “No sabemos qué sucedió”.

El hermano de Williams, Nuquan Williams, dijo a New York Post antes del arresto de Thompson que quienquiera que hubiese matado a su hermana debía rendir cuentas ante la justicia.

“¡Asume las consecuencias de tus actos!”, apuntó. “Fue horrible. No mereces caminar por las calles y disfrutar de la vida después de haberle quitado la vida a alguien”.

Asia Walker, quien se describió a sí misma como “hermana de crianza” de la mujer asesinada, expresó que Thompson y Williams habían estado juntos “desde hace un tiempo”.

“Me resulta confuso porque conocíamos a este hombre desde hace mucho tiempo”, señaló Walker. “Ni siquiera sé qué lo provocó. No recuerdo que ella dijera que habían discutido antes”.

Walker dijo que la entrega de Thompson supondría un alivio para la familia de Williams.

“Sinceramente, sé que no tenemos que preocuparnos de que le haga daño a nadie más y mi sobrina puede estar tranquila”, manifestó. “Mañana será un poco mejor para mí. Podré dormir por la noche”.

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