Trump asegura que la IA solo necesita como control a un presidente “fuerte e inteligente”

El presidente Donald Trump rechazó este lunes nuevos límites al desarrollo de la inteligencia artificial y aseguró que Estados Unidos ya cuenta con los mecanismos necesarios para controlar a las empresas del sector.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el único control o “guardrail” que necesita la IA es un “PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!)” y sostuvo que Estados Unidos cuenta con uno.

El mandatario también aseguró que su Administración ya ha utilizado sus facultades para impedir que personas vinculadas a la inteligencia artificial hagan “cosas malas, o potencialmente malas”. En ese mensaje mencionó directamente a Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y cuestionó su llamado a ralentizar el desarrollo de la tecnología.

Trump afirmó además que el Gobierno estadounidense dispone de un amplio poder para actuar contra las compañías de IA.

“¡Ya tenemos un poder criminal y regulatorio tremendo sobre estas empresas!”, escribió.

El presidente vinculó nuevamente el debate sobre los controles a la competencia con China. Según Trump, existe una “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial y los centros de datos cuyo único beneficiario sería Pekín.

“¡Quien gane en el campo de la IA, gana! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Teóricos de la conspiración, traidores, delatores y filtradores, tengan cuidado!””, escribió.

Más tarde, Trump volvió a publicar sobre el tema y calificó de “engaño” la idea de que la inteligencia artificial pueda dominar el mundo o destruir a la humanidad. También aseguró que la IA será “el mayor motor de desarrollo económico de la historia”, por encima del petróleo, el oro, los diamantes e internet.

Advertencias de líderes tecnológicos

Las declaraciones del presidente se producen después de que Amodei pidiera ralentizar el desarrollo de los modelos de IA para dar más tiempo a los investigadores a evaluar sus riesgos y establecer medidas de seguridad.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, también respaldó una de las medidas planteadas por Amodei.

El debate se intensificó la semana pasada con la renuncia de Jacob Coxon, investigador de Anthropic, quien advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica la carrera entre las compañías para desarrollar sistemas cada vez más avanzados.

El investigador Evan Hubinger, también de Anthropic, respaldó públicamente parte de esas advertencias.

Trump, sin embargo, ha mantenido que frenar el desarrollo de la IA podría perjudicar la posición de Estados Unidos frente a China. Esa postura también ha sido defendida por otros miembros de su Administración.

El debate llega al Congreso

El vicepresidente J.D. Vance reconoció el lunes que las advertencias de los líderes tecnológicos son motivo de preocupación, pero defendió una regulación que permita mantener el desarrollo del sector.

Vance también cuestionó que las propias compañías estén pidiendo al Gobierno que las regule y dijo que esa situación le resulta “un poco extraña”, por lo que consideró necesario actuar con cautela.

En el Congreso, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, solicitó una reunión informativa con altos funcionarios del Gobierno para abordar los riesgos asociados con la IA.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había planteado que los líderes del sector se reúnan para discutir cómo avanzar, aunque advirtió que una moratoria podría permitir que China tome ventaja.

Mientras tanto, una encuesta de NBC News Decision Desk mostró que el 70% de los adultos estadounidenses está más preocupado que entusiasmado por la inteligencia artificial. El 69% también se opone, en mayor o menor medida, a que se construya un centro de datos de IA en su localidad, incluido el 57% de los republicanos.

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