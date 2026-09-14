Trump propone eliminar los 60 días de gracia para trabajadores con visa H-1B que pierdan su empleo

La administración Trump propuso eliminar el período de gracia de hasta 60 días que actualmente tienen los trabajadores con visa H-1B después de perder su empleo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este viernes 11 de septiembre de 2026 la propuesta, que busca volver a vincular el estatus migratorio con el empleo que permitió obtener la visa. La medida todavía no está vigente y el gobierno recibirá comentarios públicos hasta el 10 de noviembre.

Posteriormente, el organismo podrá modificar, retirar o finalizar la propuesta para la regla final y, mientras tanto, continuará aplicándose el período actual de hasta 60 días o hasta el vencimiento de la estadía autorizada, lo que ocurra primero.

Quien pierda su empleo debe confirmar la fecha exacta de terminación, revisar su formulario I-94 y consultar cuanto antes a un abogado de inmigración. USCIS mantiene hoy varias vías posibles, entre ellas una petición de cambio de empleador, un cambio o ajuste de estatus y, en casos elegibles, un permiso laboral por circunstancias apremiantes.

Lo que cambiaría tras sufrir un despido

De aprobarse, la propuesta eliminaría el artículo 8 CFR 214.1(l)(2), que desde el 17 de enero de 2017 permite a ciertos trabajadores no inmigrantes y sus dependientes conservar su estatus hasta 60 días después de terminar el empleo. El beneficio es discrecional y nunca puede extenderse más allá de la fecha autorizada en el I-94.

“El propósito de esta propuesta es eliminar la disponibilidad del período discrecional de gracia de hasta 60 días”, señaló el DHS en el aviso publicado en el Federal Register.

Si la medida se aprueba sin cambios, la persona generalmente tendría que salir del país cuando termine el empleo que sustenta su visa, salvo que cuente con otra autorización legal para permanecer. El DHS reconoce que algunos trabajadores podrían perder ingresos mientras buscan empleo desde el extranjero y tramitan su regreso.

La medida no afectaría solamente a H-1B

La eliminación también alcanzaría a titulares de visas E-1, E-2, E-3, H-1B1, L-1, O-1 y TN, además de sus cónyuges e hijos dependientes. Esto tiene una consecuencia directa para la comunidad hispana: la categoría TN incluye a profesionistas mexicanos y canadienses, mientras la H-1B1 comprende a trabajadores especializados de Chile y Singapur.

“Se requeriría que el extranjero saliera de Estados Unidos inmediatamente” al dejar de mantener el empleo o actividad que originó su estatus, salvo otra autorización para quedarse, indicó el DHS.

Los dependientes también quedarían expuestos. Si la familia permanece vinculada al estatus del trabajador principal, la pérdida del período de gracia reduciría al mismo tiempo el margen para reorganizar empleo, vivienda, escuela y viaje.

El costo que admite el gobierno

El DHS calcula que un subconjunto de 3,795 beneficiarios podría sufrir pérdida de ingresos al necesitar más días para buscar trabajo y regresar a Estados Unidos. El documento también estima costos individuales de entre $204.43 y $300.53 para algunas personas que reciban una notificación de comparecencia y deban acudir a procedimientos migratorios.

“El DHS reconoce que, como consecuencia de este cambio, un subconjunto de estos extranjeros podría incurrir en pérdida de ingresos”, admite la propuesta. La agencia sostiene, a cambio, que retirar el plazo mejoraría la integridad del programa y reduciría la carga administrativa de USCIS.

Para el trabajador, sin embargo, la consecuencia más inmediata sería negociar un cambio de empleo con mucho menos tiempo. Empresas que dependen de profesionales extranjeros también podrían enfrentar mayores dificultades para contratar a candidatos despedidos que ya hayan tenido que salir del país, advirtió Reuters.

¿Qué pueden hacer los trabajadores con esta medida?

No asumir que la regla ya cambió: el período de hasta 60 días continúa vigente mientras no exista una regla final con fecha de entrada en vigor

el período de hasta 60 días continúa vigente mientras no exista una regla final con fecha de entrada en vigor Reunir documentos: pasaporte, I-94, avisos I-797, recibos de sueldo y comunicación que confirme el último día de empleo

pasaporte, I-94, avisos I-797, recibos de sueldo y comunicación que confirme el último día de empleo Buscar asesoría migratoria inmediata: las opciones dependen del estatus, del vencimiento del I-94 y de las circunstancias individuales

las opciones dependen del estatus, del vencimiento del I-94 y de las circunstancias individuales Evaluar alternativas de USCIS: petición no frívola para cambiar de empleador, cambio de estatus, ajuste de estatus o permiso laboral por circunstancias apremiantes, cuando corresponda

petición no frívola para cambiar de empleador, cambio de estatus, ajuste de estatus o permiso laboral por circunstancias apremiantes, cuando corresponda Comentar la propuesta: el público puede enviar observaciones en inglés o acompañadas por traducción al inglés hasta el 10 de noviembre de 2026 en Regulations.gov, expediente USCIS-2026-0364

La decisión aún puede cambiar

El aviso abre un período de 60 días para comentarios. Después, el DHS puede modificar, retirar o finalizar la propuesta; incluso una regla definitiva tendría que indicar cuándo comenzaría a aplicarse.

Esto significa que un despido ocurrido hoy no activa una obligación automática de salida inmediata bajo la propuesta. Conforme a la orientación vigente de USCIS, el trabajador todavía puede tomar una medida elegible dentro del período de gracia, aunque el beneficio puede ser acortado o negado discrecionalmente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la propuesta de eliminar el periodo de 60 días para trabajadores con visa H-1B que pierdan el empleo

¿Ya eliminaron los 60 días de gracia para la visa H-1B?

No. Es una propuesta y el período actual sigue vigente hasta que el DHS publique una regla final que entre en vigor.

¿El plazo siempre dura 60 días completos?

No. Es de hasta 60 días o hasta el vencimiento de la estadía autorizada, lo que ocurra primero, y el DHS puede acortarlo discrecionalmente.

¿Qué visas quedarían afectadas?

E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 y TN, además de los dependientes vinculados al trabajador principal.

¿Puede una persona H-1B cambiar de empleador después de un despido?

Actualmente, puede ser beneficiaria de una petición no frívola de cambio de empleador durante el período autorizado. La estrategia y el momento de presentación deben revisarse individualmente.

¿Hasta cuándo se aceptan comentarios públicos?

Hasta el 10 de noviembre de 2026. Deben enviarse mediante Regulations.gov con el número de expediente USCIS-2026-0364.

Conclusión

Aunque la propuesta aún no cambia las reglas vigentes, los trabajadores que dependan de una visa ligada al empleo pueden prepararse desde ahora con documentos, alternativas migratorias y un fondo de emergencia.

Si el DHS finaliza la medida, esperar hasta el último día laboral para actuar podría dejar a la persona y a su familia con un margen mucho menor para reorganizar legalmente su estancia en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– EE.UU. mantendrá vigente el TPS para los salvadoreños hasta nuevo aviso

– Nueva regla de DHS cambia el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos

– Migrante que se autodeportó a México ahora enfrenta multa de $1.8 millones de dólares de DHS