Gala Montes revela que sí tuvo una relación con Emiliano Aguilar en plena arremetida en su contra

Gala Montes sigue en el “ojo del huracán”, luego de su salida de “La Casa de los Famosos México 4” a solo un par de días de ingresar y ahora, protagonizó un altercado con quien había compartido todos los días posteriores de su polémico “abandono” del reality, Emiliano Aguilar.

Desde que se confirmó su salida, la actriz y cantante ha estado involucrada en rumores de brotes psicóticos y en el consumo de sustancias ilícitas, algo que ella misma confirmó que sí hace, justamente, en un live en su cuenta personal de Instagram donde arremetió contra Emiliano Aguilar.

“No me abdujo a ningunas drogas, yo me drogo sola y solo hago marihuana. Él (Emiliano) no me enseñó la droga, no le echen la culpa a él”, fue una de las tantas cosas que contó Montes. No obstante, te mostraremos la pequeña historia de “amor y odio” entre ellos en orden cronológico.

Emiliano bloquea a Gala Montes

Todo comenzó con un video compartido por Emiliano, en el que pide no ser involucrado más con la artista y asegura que no mantendrá más cercanía con ella tras haberla bloqueado de sus contactos.

“Ya no me estén diciendo nada de Gala. Ella está muy en su rollo, yo estoy muy en mi rollo. Mis respetos a ella, se la rifa como mujer; mis respetos por todo lo que han logrado. Ya no me enfaden a mí con Gala, la neta. No estamos juntos, no somos pareja“, sentenció contundente.

Gala Montes arremete contra Emiliano Aguilar

Como era de esperarse, Gala no se quedó callada y habló en contra de Emiliano, asegurando que sí llegaron a ser pareja, pero que no puede con él. “Yo dejé todo por ti, dejé todo. A mi no me importa si eres el amor de mi vida… eras“, le dejó saber Gala a Emiliano.

“No tienes por qué salir a hablar cosas; conste que yo estoy saliendo porque tú saliste a hablar. Aguántate como los machos, quédate callado y márcame… ¿Tienes algún p*do? Márcame“, continuó diciendo la estrella de la pantalla chica.

Sobre la decisión de Emiliano Aguilar de bloquearla, Gala Montes respondió molesta: “Me dejó en Los Ángeles, quedamos de vernos en Los Ángeles y se emp*tó por una p*ndejada. Y necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien y entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque es no solo mi ex, sino mi amigo”.

Para concluir, Gala comentó: “Aquí estuvieras, Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo“.

Ante este video, Emiliano volvió a responder con otras imágenes, donde afirma que no hablará más del tema y que no va a hablar mal de Gala Montes en ningún momento.

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