Lupillo Rivera rompe en llanto en “Top Chef VIP 5” por un desamor y Ninel Conde paga las consecuencias

Desde que comenzó la quinta temporada de “Top Chef VIP 5“, Lupillo Rivera ha sido uno de los contrincantes más fuertes. No obstante, recientemente se vio afectado por una situación personal y acabó afectando a Ninel Conde.

Durante el programa de este lunes, los cocineros realizaron un reto en pareja para buscar luchar por la inmunidad y los dos artistas decidieron repetir la dupla que ya habían tenido anteriormente, aunque en esta ocasión, a los jueces no les convenció su platillo.

Lupillo Rivera rompe en llanto por un desamor

Luego de la dura travesía por lo que pasó dentro de la cocina, donde estaba evidentemente fuera de sí y prácticamente cocinaba por inercia, Lupillo se fue a un rincón solo con su celular en la sala de espera y estaba muy conmovido.

“A veces uno está triste por algunas cosas personales“, expresó Lupillo, tratando de contenerse con una sonrisa fingida, aunque al final no lo logró y rompió a llorar desconsoladamente.

Después de tomar un poco de respiro, Lupillo reveló que se trataba de una mala situación amorosa: “Mendigas mujeres nos traen de encargo, pero se tiene que sufrir cuando se ama“, concluyó.

Cabe destacar que la última pareja conocida con la que se relacionó a Lupillo Rivera fue la modelo dominicana Tanía Pimentel, con quien rompió su relación en el mes de agosto, según un comunicado de Pimentel.

Aunque dio señales de intentar algo justo después de ese rompimiento con la dominicana, con la venezolana Aleska Genésis, con quien tuvo incluso rumores de infidelidad cuando todavía estaba con Tanía, pero hasta el momento esas sospechas no han sido confirmadas.

Ninel Conde también se vio afectada por la situación de Lupillo

Todos los participantes se percataron de que Rivera estaba atravesando un mal momento y más aún, su compañera en el reto, Ninel Conde, quien quiso cargar con la mayoría de la responsabilidad, pero accidentalmente se quemó la mano y tuvo que ser asistida.

“No quiero que Lupillo vea“, le indicaba Ninel a la presentadora Carmen Villalobos y, aunque estaba cerca, Rivera aparentemente no se percató de la situación que afectó a su compañera. “No quería que Lupillo se distrajera con eso, quería que él (Lupillo) hiciera su trabajo. Está concentrado en los calamares, que no es una cosa fácil”, complementó Ninel.

Por ahora, su continuidad no parece estar en riesgo; sin embargo, si desea mantenerse como uno de los cocineros más fuertes de “Top Chef VIP 5”, Lupillo Rivera necesita enfocarse plenamente en cada reto, porque el nivel de complejidad parece aumentar cada vez más.

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