“La Casa de los Famosos México 4”: Los habitantes batallan por comida en el reto de liderazgo

Un curioso reto se evidenció este martes en el reto de liderazgo de “La Casa de los Famosos México 4“, debido a que uno de los beneficios de los ganadores fue una canasta de comida, después de que el presupuesto se viera afectado en su totalidad en la subasta de inmunidad.

Mariana Ochoa terminó siendo la que mostró mejor puntería y precisión, en un reto en el cual tuvo que ser balanceada boca abajo y en esa posición debía encestar varios cojines en las casillas seleccionadas con los respectivos colores. Aunque no ganó la inmunidad, tuvo varios beneficios.

Los habitantes vivieron un día especial en la víspera del aniversario de la independencia mexicana y la ceremonia del Grito de la Independencia, liderado en la casa por Ernesto Laguardia.

La comida en “La Casa de los Famosos México 4” está en una situación crítica

Este reto donde se luchó literalmente por comida tuvo esa consideración, luego de que Gema Garoa, sorprendentemente, gastara el 100% del presupuesto semanal a cambio de su salvación en la última oportunidad para obtener la inmunidad a través de la subasta, superando a Ese Pérez y Ernesto Laguardia, quien también llegó a apostar hasta el 95% antes de ser superado por Gema.

Eso, evidentemente, le trajo muchos problemas a Gema y a Ese Pérez con el resto de los habitantes, debido a que ninguno estaba de acuerdo con quedarse sin comida por no tener presupuesto y mucho menos a cambio de una inmunidad que no les conviene a ellos.

Incluso, Karina Torres tuvo un intenso intercambio de palabras con Gema y Ese Pérez por haber gastado todo el presupuesto. Desde ayer, todo ha girado en torno a esa subasta, las bromas, las peleas, las burlas y más en el comienzo de la etapa final de este reality.

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