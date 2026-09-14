Shakira aterrizó en Madrid para cerrar su gira con una residencia de 12 conciertos

La cantante colombiana Shakira regresó a Madrid y fue recibida por todo lo alto por sus fans de cara a la residencia de 12 conciertos que la artista realizará en la capital española para despedir su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Shakira tuvo un breve encuentro con los medios luego de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

“Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros. Y volver de esta manera, rodeándome de cariño, de amor y el apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles y la gente de España, para ofrecerles lo mejor de mí y de nuestra cultura, la cultura latina, porque yo siento que solo hay una sola nación latina”, dijo.

Shakira se mudó a Barcelona, España, luego de conocer a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, con quien estuvo durante 12 años y tuvieron dos hijos juntos. Shakira vivió en esa ciudad durante su relación con Piqué hasta su polémica ruptura en junio de 2022. Meses después de anunciar su separación, Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos tras llegar a un acuerdo de custodia con Piqué.

Shakira tuvo que regresar posteriormente a Madrid para el juicio con Hacienda española, del cual la artista salió victoriosa.

Ahora Shakira se reencuentra con España en un contexto mucho más positivo para ella y su carrera. Y es que, debido a la historia que la une con el país europeo, Shakira decidió finalizar ahí su exitosa gira mundial.

Este viernes 18 de septiembre comenzará la residencia de Shakira, con la que la artista reunirá a más de 600,000 personas en el Estadio Shakira, que se ha levantado en el barrio de Villaverde.

Además de la residencia, Shakira construyó “Macondo Park”, el universo que la artista ha diseñado alrededor de sus presentaciones en la capital española. Este universo ofrece representación de la cultura latina: música, literatura, gastronomía, arte y cine.

“Lo mejor, después de cada uno de los conciertos, vamos a cerrar con un carnaval, pero no cualquier carnaval, el carnaval de Barranquilla. Es una parte integral de mi infancia y de mi cultura, de lo que me forjó a mí musicalmente y humanamente”, dijo Shakira.

Además de los conciertos de la colombiana, el recinto madrileño se va a convertir en Es Latina, un festival cultural que se va a desarrollar durante los 12 días de conciertos. Este festival reunirá a otros artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie, Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carl0ta.

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