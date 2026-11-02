FEMA realizará una alerta nacional en Estados Unidos: ¿cuándo sonará y qué pasará con los celulares?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) prepara una prueba nacional del sistema de alertas de Estados Unidos que interrumpirá temporalmente las transmisiones de televisión y radio. El ejercicio se realizará el martes 17 de noviembre de 2026 y permitirá comprobar si los mensajes oficiales pueden llegar a la población cuando ocurre una situación de peligro.

Aunque el anuncio puede despertar inquietud entre quienes escuchen los característicos tonos de emergencia, las autoridades federales aclararon que no se trata de una advertencia por una guerra, un desastre natural ni una amenaza contra el país. Es un simulacro programado con anticipación y no requiere que los habitantes realicen ninguna acción.

De acuerdo con la notificación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), FEMA transmitirá el mensaje aproximadamente a las 14:20 horas (ET). La prueba abarcará todo el territorio estadounidense y también incluirá una versión en español.

El ejercicio se desarrollará en coordinación con la FCC y alcanzará a miles de proveedores de comunicación, entre ellos estaciones de televisión y radio, sistemas de cable, televisión satelital y otros servicios de distribución de video participantes.

¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta nacional de FEMA?

La fecha programada para el simulacro es el martes 17 de noviembre de 2026, a las 14:20 horas (ET). En ese momento, los medios de comunicación participantes interrumpirán brevemente su programación habitual para transmitir el aviso de prueba.

La interrupción efectiva durará aproximadamente un minuto. Durante ese periodo, los espectadores podrán escuchar los tonos característicos del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), acompañados de un mensaje en pantalla, dependiendo de las características del proveedor.

El aviso oficial identificará expresamente el ejercicio como una prueba nacional y señalará que no es necesario realizar ninguna acción.

Un detalle que puede generar confusión es que el mensaje hará referencia al periodo comprendido entre las 14:20 y las 14:50 horas. Sin embargo, esto no significa que los canales de televisión o las estaciones de radio permanezcan interrumpidos durante 30 minutos. Ese intervalo corresponde a la cobertura indicada en el mensaje, mientras que la interrupción prevista de la programación será de aproximadamente un minuto.

Una vez concluida la transmisión, los programas regresarán a la normalidad.

La prueba estará disponible en inglés y español, una medida relevante para millones de hispanohablantes que viven en EE.UU. y que necesitan recibir información oficial en un idioma que puedan comprender.

¿La alerta de FEMA también llegará a los teléfonos celulares?

No. Una de las principales diferencias entre este ejercicio y el simulacro nacional realizado en 2023 es que la prueba del 17 de noviembre no incluirá notificaciones en teléfonos celulares.

En esta ocasión, FEMA evaluará exclusivamente el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que permite distribuir mensajes nacionales mediante estaciones de radio y televisión, servicios de cable, proveedores satelitales y otros participantes.

En 2023, en cambio, el ejercicio también incluyó el sistema de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA), responsable de enviar notificaciones directamente a los dispositivos móviles compatibles.

El sistema WEA continuará operativo para comunicar emergencias reales, como huracanes, tornados, inundaciones, amenazas a la seguridad pública y otras situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

Por lo tanto, si ocurre una emergencia auténtica el 17 de noviembre, los dispositivos compatibles podrán recibir las notificaciones correspondientes, aunque no participen en el simulacro nacional.

¿Por qué FEMA realizará esta prueba en todo EE.UU.?

El objetivo es comprobar que la infraestructura de comunicación esté preparada para transmitir información oficial cuando ocurra una emergencia de alcance nacional.

FEMA tiene la obligación legal de realizar pruebas nacionales de sus capacidades de alerta y advertencia al menos una vez cada 3 años. Estos ejercicios permiten detectar fallas técnicas, evaluar la coordinación entre proveedores y corregir problemas antes de que sea necesario utilizar el sistema en una crisis real.

El EAS es una herramienta fundamental para comunicar información urgente a la población. En una situación de emergencia nacional, permite transmitir mensajes oficiales y advertencias que pueden ayudar a proteger vidas.

Las autoridades también trabajan con organismos federales, estatales, tribales y territoriales, así como con empresas de comunicación, para garantizar que la infraestructura pueda responder adecuadamente.

¿Puede cambiar la fecha del simulacro? Sí. FEMA y la FCC establecieron el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa si el mal tiempo, una emergencia importante u otras condiciones obligan a posponer el ejercicio.

Por ahora, la fecha prevista continúa siendo el 17 de noviembre. Los residentes de EE.UU. no necesitan prepararse ni modificar sus actividades. Si escuchan el sonido de alerta en la televisión o la radio, deberán recordar que se trata únicamente de una prueba del sistema nacional de emergencias.

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