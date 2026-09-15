Secretario de la Fuerza Aérea admite que EE.UU. tiene armas en el espacio

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, admitió públicamente que Estados Unidos dispone de armas instaladas en la órbita terrestre para la defensa estratégica del país, durante la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética, lo que representa la primera confirmación oficial por parte de Washington sobre el despliegue de tecnología militar en el espacio.

“Hoy seguimos asegurándonos de estar preparados para afrontar los desafíos de las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten. Por eso, Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, explicó Meink.

El anuncio del alto funcionario se produce en medio de avances militares de China y Rusia en el entorno exterior.

¿Qué dijo la Fuerza Espacial estadounidense?

Por su parte, un portavoz de la Fuerza Espacial, cuya identidad no se dio a conocer, indicó a ABC News que “estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos bajo la dirección de los comandos combatientes”

El vocero añadió que Estados Unidos advierte sobre el despliegue de armamento por parte de China y Rusia desde 2007, y sostuvo que “debido a sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un dominio de guerra. La comunicación abierta refuerza la disuasión, previene errores de cálculo por parte del adversario y normaliza las operaciones espaciales junto con las de las demás ramas de las Fuerzas Armadas”.

Riesgos para la seguridad global y la tecnología

Una incursión armada contra satélites afectaría las comunicaciones, el sistema GPS, la inteligencia estratégica y los datos de localización militar, además de impactar las telecomunicaciones civiles y la economía mundial, indicó ABC News.

Sin embargo, autoridades no detallaron el tipo de tecnología ni el tiempo que lleva desplegada. Los sistemas espaciales pueden incluir ciberarmas, tecnología láser o satélites diseñados para colisiones directas. Asimismo, las destrucciones cinéticas en órbita generan basura espacial a alta velocidad, lo que incrementa los riesgos para futuras misiones navales y satelitales.

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