Abogados de Sean “Diddy” Combs aseguran que el rapero no ha pagado sus honorarios

Los abogados de Sean “Diddy” Combs han decidido dejar de representar al rapero en su demanda por difamación de $100 millones de dólares por impago de los honorarios profesionales.

En una declaración presentada el lunes en el Distrito Sur de Nueva York, Michael Tremonte, socio de Sher Tremonte LLP, solicita retirarse como abogado debido a que Combs no ha pagado una cantidad sustancial de honorarios, costas y gastos legales.

De acuerdo con Tremonte, Combs no ha cumplido con el pago a sus abogados durante los últimos seis meses e indica que hay “una ruptura total en la cooperación y la comunicación entre el Sr. Combs y la firma”.

“La representación por parte del bufete se ha visto excesivamente dificultada por la falta de cooperación del Sr. Combs, lo que ha provocado una interrupción en la comunicación entre abogado y cliente y ha imposibilitado que Sher Tremonte continúe prestando servicios legales eficaces al Sr. Combs”, afirma el comunicado.

Tremonte representaba a Combs en los casos civiles del rapero , incluyendo una demanda por difamación de 100 millones de dólares contra Courtney Burgess, Ariel Mitchell y Nexstar Media Inc, pero no formó parte del juicio federal por delitos sexuales en junio de 2025.

“Decidí cambiar de abogado porque no voy a permitir que nadie se aproveche de mí cobrándome de más y generando facturas que nunca fueron aprobadas”, dijo. “Esto es estrictamente un asunto comercial, y cualquier mención a honorarios impagos es solo parte de nuestra disputa sobre esos cargos no autorizados”.

En un comunicado difundido por su portavoz, Juda Engelmayer, Combs aseguró que la separación de sus abogados fue su idea y que el bufete estaba realizando cobros que no habían sido aprobados.

“Decidí cambiar de abogado porque no voy a permitir que nadie se aproveche de mí cobrándome de más y generando facturas que nunca fueron aprobadas”, dijo. “Esto es estrictamente un asunto comercial, y cualquier mención a honorarios impagos es solo parte de nuestra disputa sobre esos cargos no autorizados”.

En junio de 2025, Sean “Diddy” Combs fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución. El dueño de Bad Boy Récords se libró de los cargos más graves como conspiración y tráfico sexual, con los cuales corría el riesgo de recibir cadena perpetua.

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