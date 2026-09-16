Acusan de homicidio a un hombre tras el hallazgo del cuerpo de su esposa en Brooklyn

Un sujeto de Brooklyn fue acusado de asesinato tras el hallazgo del cadáver de su esposa en el sofá de su casa, informaron fuentes policiales y de las fuerzas del orden.

De acuerdo con una de las fuentes policiales consultadas por el medio NBC Nueva York, los oficiales se apersonaron en el apartamento ubicado en la calle 79 de Bay Ridge luego de que el hijo de la víctima,Fortino Vásquez, llamara a la policía para que comprobara el estado de salud de su madre aproximadamente a las 9:30 de la mañana del lunes.

La fuente señaló que cuando los funcionarios ingresaron a la residencia, descubrieron a la mujer de 59 años boca abajo en el sofá con una herida en la parte posterior de la cabeza.

La víctima fue identificada por la policía como María Inés Granda. El médico forense todavía no ha determinado la causa de muerte. Tampoco se conocen los motivos del asesinato.

El hijo de la maestra de preescolar dijo que luego les indicó a los investigadores que buscaran a su padrastro, quien también había perdido contacto esa mañana.

NYPD officers work the scene where a 59-year-old woman was found dead with head trauma inside of 314 79th Street within the confines of the in Bay Ridge, Brooklyn, New York, United States. Monday, September 14, 2026 at approximately 9:34 am police responded and discovered the? pic.twitter.com/waCW27N6SW — Kyle Mazza (@KyleMazzaWUNF) September 15, 2026

El esposo de la mujer, Mauricio Granda, de 47 años, fue arrestado en un principio como persona de interés, de acuerdo con la policía. Posteriormente, el hombre fue detenido bajo cargos de asesinato.

Según las fuentes, varios oficiales se presentaron, a unas dos millas de distancia, en la calle 52 y la Séptima Avenida en Sunset Park, donde el hijo de la víctima lo había localizado, para sacar al hombre de su automóvil, donde se había atrincherado.

No se dispone de información sobre el abogado que representará a Granda. La investigación sobre el asesinato sigue en curso.

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