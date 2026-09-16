“American Idol” se traslada de Los Ángeles a Georgia

La producción del programa de televisión “American Idol” anunció que cambiará su sede de grabación. Ahora no transmitirán los capítulos de la nueva temporada desde Los Ángeles, California, sino que todo el equipo se trasladará a Georgia.

Esta noticia ha dado más escenario al debate de la industria del entretenimiento en Los Ángeles, lo cual ha sido una preocupación para los locales y para los mismos artistas, quienes ahora se enfrentan a tener que salir de la ciudad para poder cumplir con los compromisos laborales.

El programa de canto, “American Idol”, se realizó en Los Ángeles desde su primera edición en 2002. Desde el 2018, el programa es producido por la cadena ABC, la cual compró sus derechos años después FOX cancelara su producción tras la temporada 15.

Actualmente, se estaría trabajando en su temporada número 24. Además de trasladar su set de grabación, por ahora no se han anunciado más cambios. La presentación seguiría a cargo de Ryan Seacrest, y el jurado estaría conformado por Lionel Richie, Luke Bryan y Carrie Underwood.

¿Qué está pasando en Los Ángeles?

En los últimos meses, Hollywood ha entrado en un debate sobre el futuro de la industria en Los Ángeles, California. Esto surge tras el traslado de muchas producciones fuera de la ciudad para abaratar costos.

Tras el anuncio de “American Idol”, “Variety” hizo una publicación en la que evalúa la situación. Se explica que, aunque el Estado está proponiendo incentivos para que las productoras se mantengan allí, hay algunos proyectos para los que esto no es viable.

“Los incentivos de California aún no incluyen docuseries, programas de entrevistas ni concursos. En cambio, estados como Nueva Jersey y Georgia no limitan sus incentivos. Los incentivos fiscales de Georgia requieren un gasto total de producción de $500,000 dólares, lo que los hace más atractivos para programas como ‘American Idol'”, dice “Variety”.

Esta noticia se da al mismo tiempo que también se difundió un informe sobre las consecuencias para la ciudad que tendría que se lleven la sede de Paramount Skydance de Los Ángeles, como amenazó la directiva del conglomerado.

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