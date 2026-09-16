Nuevos retiros de huevos orgánicos en EE.UU. por brote de salmonela: lo que debes saber

Dos granjas de huevos —Leaping Bear Farm en Vermont y Happy Hens en Ramona, California— retiraron su producción tras confirmar una posible contaminación con Salmonella Enteritidis que se vincula con un total de 37 personas afectadas.

Se trata de dos nuevos retiros que no tienen que ver con el retiro masivo de 19 millones de huevos relacionado con Midwest Poultry Services, el cual ya fue cerrado por las autoridades sanitarias.

Leaping Bear Farm retira huevos en Vermont

El 11 de septiembre, Leaping Bear Farm, en Reading, retiró huevos orgánicos de grado A criados en pastos, con fechas de empaque comprendidas entre el 1 de junio y el 5 de septiembre de 2026, informó un comunicado de la Agencia de Agricultura, Alimentos y Mercados de Vermont (VAAFM).

El retiro se produjo luego de que la VAAFM y el Departamento de Salud de Vermont (VDH) detectaron Salmonella Enteritidis en los huevos. Según las autoridades estatales, los productos de esta granja están vinculados con 14 casos de salmonelosis en Vermont, y no se descartan otros casos genéticamente relacionados en otros estados.

Por esta razón, la granja retiró los huevos del mercado y suspendió la venta y distribución hasta tanto las autoridades determinen que el producto es seguro para su consumo. La lista de los 18 lugares donde se distribuyeron los huevos se puede consultar en línea.

Los huevos se distribuyeron en cajas Crédito: VAAFM | Cortesía

Happy Hens retira huevos en California

Por otra parte, la granja Happy Hens, de Ramona, California, retiró huevos orgánicos con cáscara de distintos tamaños, luego de que el Departamento de Salud Pública de California reportó 23 casos de salmonelosis, incluidas siete hospitalizaciones.

Happy Hens retiró tres lotes de productos afectados (223, 226 y 237), con fechas de caducidad del 10, 13 y 24 de septiembre. La lista completa de los lotes se puede consultar en línea.

Los huevos se distribuyeron en cajas para restaurantes, supermercados y mercados agrícolas del sur de California y la costa central.

El problema se detectó por la vinculación de casos relacionados con mayonesa preparada con huevos de Happy Hens en Ramona Family Naturals, en el condado de San Diego.

La investigación incluyó una inspección de la FDA, donde las muestras tomadas en dos de los siete gallineros dieron positivo para Salmonella Enteritidis. Las pruebas confirmaron que la bacteria hallada en la granja coincidía con la cepa de los brotes.

La empresa afirmó que está revisando la evidencia y realizando pruebas adicionales, mientras las autoridades mantienen la recomendación de no vender, servir ni consumir los huevos retirados.

¿Qué hacer con el producto afectado?

Si compraste huevos de alguna de estas dos granjas, la recomendación clave es descartar su consumo y desecharlos de inmediato.

Posteriormente, debes lavar con agua caliente y jabón los utensilios, recipientes y superficies que hayan estado en contacto con los huevos, incluyendo el refrigerador.

Síntomas que requieren atención médica

La salmonella es un microorganismo que causa una infección que puede llegar a ser mortal en grupos vulnerables, como personas con el sistema inmunitario debilitado, ancianos, mujeres embarazadas y niños pequeños.

En personas sanas, la infección por salmonela puede causar:

Diarrea

Fiebre

Calambres abdominales

Estos síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después del consumo del alimento contaminado.

Sigue leyendo:

.FDA advierte sobre el retiro de brotes de brócoli por Salmonella tras 22 casos confirmados

.Alerta sanitaria en Walmart: el popular condimento que la FDA pide revisar en tu despensa

.Alerta alimentaria: estos son los productos afectados por el nuevo retiro de la FDA tras brote de salmonella