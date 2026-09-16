Las 4 comisiones bancarias que pueden quitarte más de $300 al año en EE.UU.

Un sobregiro mensual de $26.77 puede restar $321.24 al presupuesto de un hogar en un año, sin contar otros cargos como usar cajeros automáticos fuera de la red o pagar una comisión mensual de mantenimiento. Sin embargo, son cargos que puedes reducir simplemente revisando las condiciones de tus cuentas, activando alertas de saldo y evitando servicios de sobregiro que no necesitas.

El golpe puede crecer sin que lo notes. Retirar efectivo fuera de la red bancaria cuesta en promedio $4.86 por operación, un promedio que combina el recargo del operador y, cuando corresponde, la tarifa del propio banco.

Dos retiros mensuales de este tipo representarían $116.64 adicionales al año; combinados con un sobregiro mensual, el costo llegaría a $437.88 en el escenario de un sobregiro mensual y dos retiros mensuales fuera de la red durante un año.

La medida más inmediata es consultar la tabla de comisiones del banco y verificar qué condiciones te permiten eliminar el cargo mensual. También conviene configurar alertas de saldo bajo, identificar los cajeros de la red y revisar si tu cuenta está inscrita en un programa que autoriza al banco a cubrir compras con débito cuando no hay fondos suficientes.

El sobregiro puede costarte $26.77

Un estudio de Bankrate sobre cuentas corrientes y cajeros automáticos de 2025, basado en 245 bancos y cooperativas de crédito, situó la comisión promedio por sobregiro en $26.77, frente a $27.08 el año anterior. La tarifa promedio por fondos insuficientes bajó a $16.82, aunque sigue convirtiendo un pequeño error de saldo en una pérdida significativa.

Un sobregiro ocurre cuando el banco decide cubrir una operación que excede el saldo disponible y después cobra por hacerlo. Una comisión por fondos insuficientes puede aplicarse cuando la institución rechaza el pago. La diferencia es importante porque puedes terminar recibiendo esta penalización en tu cuenta, aunque la compra, cheque o transacción finalmente no sea pagada.

El permiso que puede revocarse

La regulación federal impide que una institución cobre por cubrir sobregiros en retiros de cajero y compras únicas con tarjeta de débito sin obtener antes el consentimiento del cliente. La Reserva Federal indica que el banco debe proporcionar una confirmación que informe sobre “el derecho a revocar dicho consentimiento”, según una traducción del inglés.

Esto no significa que todas las operaciones queden protegidas. Los cheques y pagos automáticos recurrentes pueden recibir un tratamiento diferente según la institución y el contrato. Además, la norma federal que habría limitado a $5 determinados cargos de grandes bancos fue anulada en mayo de 2025, por lo que no existe ese tope nacional.

Sacar efectivo también te resta dinero

El costo promedio de utilizar un cajero fuera de la red llegó a $4.86: $3.22 cobrados por el operador y $1.64 por el banco del cliente. Bankrate señaló que la forma más sencilla de evitarlo es utilizar únicamente los cajeros dentro de la red o utilizar una institución que reembolse los recargos.

Bankrate señala que estos cargos pueden evitarse al usar cajeros de la red, solicitar efectivo al pagar en comercios o elegir cuentas que reembolsen esas tarifas. También recomendó usar cajeros de la red, retiros de efectivo en comercios y cuentas con reembolso. Si acostumbras retirar pequeñas cantidades con frecuencia, planificar una sola operación puede ayudarte a conservar dinero destinado a transporte, comida o servicios.

El cargo mensual tiene condiciones

Las tarifas de mantenimiento dependen del banco y del tipo de cuenta. Con frecuencia pueden eliminarse al mantener un saldo mínimo, recibir depósitos directos o cumplir un número determinado de operaciones; pero si no cumples con estas condiciones todos los meses, el supuesto beneficio puede terminar costando más que una cuenta sin mantenimiento.

La recomendación práctica es comparar el costo anual, no solo la promoción inicial. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) explicó que no disponer de suficiente dinero para cumplir requisitos de saldo mínimo es una de las razones más comunes por las que algunos hogares permanecen fuera del sistema bancario, un problema especialmente relevante para familias con ingresos variables.

Cinco medidas para no pagar comisiones adicionales

Activa alertas: fija avisos antes de que el saldo llegue a cero y revisa cuándo estarán disponibles los depósitos

fija avisos antes de que el saldo llegue a cero y revisa cuándo estarán disponibles los depósitos Revoca el sobregiro: pide al banco retirar el consentimiento para cajeros y compras únicas con débito si prefieres que las operaciones en exceso a tu cuenta sean rechazadas

pide al banco retirar el consentimiento para cajeros y compras únicas con débito si prefieres que las operaciones en exceso a tu cuenta sean rechazadas Vincula una cuenta: conecta ahorros con la cuenta corriente; puede existir una tarifa de transferencia, pero suele ser menor que el sobregiro

conecta ahorros con la cuenta corriente; puede existir una tarifa de transferencia, pero suele ser menor que el sobregiro Usa la red correcta: localiza cajeros sin cargo o solicita efectivo al pagar en un comercio

localiza cajeros sin cargo o solicita efectivo al pagar en un comercio Reclama el cobro: revisa el estado de cuenta, pide una explicación y solicita una devolución cuando se trate de un primer incidente o un error

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) aconseja “comparar con una cuenta diferente” y solicitar a bancos o cooperativas de crédito sus listas de tarifas. Si tu banco no resuelve un cobro cuestionado, el organismo acepta reclamaciones en línea y por teléfono.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre comisiones bancarias

¿Cuánto cuesta un sobregiro bancario promedio?

La comisión promedio fue de $26.77 en el estudio de Bankrate de 2025. El importe real depende del banco, la cuenta y la operación.

¿El banco puede cobrar un sobregiro sin permiso?

Para retiros de cajero y compras únicas con débito, debe obtener consentimiento previo. Como cliente, puedes revocarlo. Otras operaciones, como cheques y pagos recurrentes, pueden seguir reglas distintas.

¿Cuánto cuesta usar un cajero fuera de la red?

El costo combinado promedió $4.86: $3.22 del operador y $1.64 de la institución del cliente.

¿Cómo evitas la comisión de mantenimiento?

Debes revisar si el banco exige depósito directo, saldo mínimo u otra condición. Si resulta difícil cumplirla regularmente, te conviene comparar una cuenta sin cargo mensual.

¿Vincular ahorros evita el sobregiro?

Esta acción puede cubrir el faltante mediante una transferencia. Aunque el banco podría cobrar por mover el dinero, la CFPB señala que ese costo suele ser menor que una comisión de sobregiro.

Conclusión

Las comisiones bancarias pueden volverse más costosas cuando se combinan: un retiro fuera de la red reduce el saldo y deja la cuenta más cerca de un sobregiro, mientras un cargo mensual puede provocar el siguiente déficit. El riesgo para los hogares está en la cadena de cobros que puede comenzar con pocos dólares.

Tras la anulación en mayo de 2025 de la norma federal que habría limitado a $5 determinados cargos de sobregiro, la mejor manera de protegerte es revisar el contrato, revocar autorizaciones innecesarias y cambiar de cuenta cuando las condiciones no se ajusten al flujo de ingresos. El banco debe servir para conservar tu dinero, no para erosionarlo con cargos previsibles.

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