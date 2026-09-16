Oasis seguirá de gira en 2027: conoce las fechas anunciadas

Esta semana, la banda británica Oasis anunció una nueva etapa de su gira para el 2027. Este anuncio llama la atención, pues el año pasado celebraron “Live ’25”, el cual significó su reencuentro tras 16 años.

La noticia de la nueva gira llega pocos días después de que en Estados Unidos se estrenara el documental “Oasis: Don’t Look Back In Anger”, dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, en el que se registra justamente el reencuentro de los hermanos Noel y Liam Gallagher.

La nueva gira la han titulado “Live ’27” y se celebrará durante el verano. Comenzará el 21 de mayo en Glasgow, Escocia, y la ciudad tendrá cinco shows. Luego se trasladarán a Mánchester, Inglaterra, con 11 fechas programadas.

Por ahora, “Live ’27” también incluye fechas en Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Irlanda e Inglaterra. De Estados Unidos, visitarán Boston y Las Vegas, pero no se sabe si agregarán otras ciudades del país.

Oasis también ha hecho un cambio en la forma en la que se compran las entradas para sus conciertos. Durante los últimos años, el sistema de venta de este tipo de shows ha sido criticado.

Antes del 17 de septiembre, los interesados deberán registrarse en una página web y con esto tienen como objetivo “reducir los tiempos de espera y la reventa organizada de boletos, con el fin de dar a los verdaderos fans la mejor oportunidad posible de comprar entradas”.

Según se ha explicado en un comunicado compartido con los medios de comunicación: “Los fans seleccionados en el sorteo recibirán un código único e intransferible para acceder a una ventana específica de venta de boletos”.

Y continúan: “No habrá venta general ni otras preventas públicas fuera de este proceso. Esta estructura ha sido creada para garantizar que el proceso de compra sea lo más justo y fluido posible para los fans de Oasis”.

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