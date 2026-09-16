Premios Oscar: “La Bola Negra” es confirmada para representar a España como candidata a Mejor Película Internacional

Como cada año, la Academia española de Cine debió someterse a una elección para seleccionar a la película que representaría al país en la siguiente edición de los Premios Oscar. En esta ocasión, no hubo sorpresas y la producción que contará con el privilegio será la gran favorita, “La Bola Negra”, dirigida por “Los Javis”: Javir Calvo y Javier Ambrossi, según la información compartida por el portal Hola.com.

A pesar de su elección interna, esta cinta, que fue una de las más ovacionadas en el Festival de Cannes, debe pasar por dos filtros más para entrar en la lista final de las nominadas. Sin embargo, las expectativas son bastante altas y en España esperan que esta entrega, que ha estado llena de elogios, regrese a casa con la primera estatuilla en esta categoría desde 2005, cuando lo lograra el director Alejandro Amenábar con “Mar adentro”.

Penélope Cruz le gana la batalla a su esposo, Javier Bardem

“La Bola Negra” le ganó la disputa a las producciones de “Los domingos” y “El ser querido“. Esto quiere decir que Penélope Cruz, protagonista de la película seleccionada, le ganó en esa amigable rivalidad a su esposo Javier Bardem, quien lidera el reparto de “El ser querido”.

“Hay tres películas; en una de ellas sale ella, en otra yo. Así que no hablamos mucho de ello en casa“, dijo entre risas Bardem, aunque también señaló que “me parece una maravilla que haya tanta buena calidad en el cine español; siempre la ha habido, y este es un claro ejemplo de ello”.

Penélope Cruz habla sobre el impacto de “La bola negra”

Penélope Cruz personificó a la artista Nene Romero en esta grandiosa obra, y tuvo la oportunidad de conversar hace unos meses sobre su perspectiva del rodaje.

“No estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo. Pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor: a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes”, mencionó Cruz, según el medio Fotogramas.

A eso añadió lo que podría significar el impacto que tiene esta obra: “Más que estudiar tres años en el colegio, puede ser mucho más poderoso el impacto de las dos horas y media de ‘La bola negra’”.

¿Cuándo se estrena “La bola negra” y cuál es su sinopsis?

Esta producción será estrenada el 25 de septiembre en las salas de cine y cuenta con tres etapas, exhibiendo historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017.

Es una cinta que se basa en las heridas y experiencias que ha pasado la comunidad LGTBIQ+, mostrando un panorama histórico con la misión de seguir consolidando la inclusión que se viene practicando desde hace varias décadas.

Los otros dos filtros necesarios que debe pasar esta producción para llegar a la nominación final de los Oscars serán, uno el 15 de diciembre, donde se escogerán las mejores 15 entregas, y el 21 de enero de 2027, fecha del anuncio definitivo de las películas candidatas. La próxima edición de los premios de la Academia se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027.

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