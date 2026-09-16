Representante de Hayden Panettiere se pronuncia ante reportes sobre su supuesta causa de muerte

El representante de la actriz Hayden Panettiere se pronunció con respecto a la información que surgió sobre la supuesta causa de muerte de la actriz, ocurrida el pasado 16 de agosto.

Recientemente, el medio de comunicación TMZ reportó que Panettiere falleció tras consumir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. El representante de la actriz de “Heroes” recordó que la causa de la muerte de Panettiere continúa bajo investigación.

“Tal como informó ayer la oficina forense del condado de Greenville, la muerte de Hayden sigue bajo investigación a la espera de que se completen los resultados toxicológicos, a pesar de que algunos medios de comunicación afirman lo contrario”, declaró el representante en un comunicado a Page Six.

El representante aseguró que la información que ha circulado no está verificada. “Los informes recientes, atribuidos a fuentes anónimas, son rumores sin verificar y se basan en información contradictoria que sigue circulando”, añadió el representante.

También pidió paciencia y permitir que continúe la investigación. “Si bien todos anhelamos encontrar respuestas y comprender mejor las circunstancias de su fallecimiento, debemos ser pacientes y permitir que la investigación siga su curso. Las respuestas que buscamos llegarán”, dijo.

A principios de esta semana, TMZ informó que los investigadores creen que Panettiere tomó una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, la mañana en que falleció.

Según informó una fuente a TMZ, Hayden Panettiere sostuvo conversaciones con un traficante de drogas en las que fueron “muy específicos en cuanto a la compra de pastillas en el mercado negro”.

El 16 de agosto, Hayden Panettiere fue hallada inconsciente en un Airbnb en Greenville, Carolina del Sur, en el que se hospedaba con su novio Brian Hickerson. Zach, hermano de Brian, llegó al departamento y ambos notaron que Hayden estaba inconsciente. Le administraron Narcan y llamaron a emergencias.

El equipo de respuesta declaró la muerte de la actriz luego de practicar maniobras de reanimación durante casi una hora.

Tras la muerte de Panettiere, Brian Hickerson se pronunció a través de un comunicado difundido por sus abogados. “La muerte de Hayden sigue bajo investigación, y es importante permitir que dicha investigación continúe. Como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de delito. Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento”, declaró Sloan Ellis, abogado de Brian, a la revista PEOPLE.

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