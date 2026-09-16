Una calle de California recibe el nombre de Los Ángeles Azules en homenaje a la banda

Hay agrupaciones que son exitosas y hay otras que marcan generaciones. Uno de esos casos emblemáticos es el de la banda de Los Ángeles Azules, quienes recibieron un lindo homenaje por parte de los ciudadanos en California por el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, luego de colocar el nombre de este grupo en Panoram City, una de las intersecciones de la zona.

El reconocimiento, al cual evidentemente asistió la banda mexicana junto a muchos seguidores, quienes fueron testigos de la revelación de la placa y el sello que puso la agrupación marcando sus manos, para concretar la confirmación del nuevo nombre de ese espacio. Las imágenes del menudo evento se pueden divisar a través del portal de Telemundo.

Integrantes de la banda manifiestan su orgullo

“Sabemos que esto va a quedar para la historia de la agrupación. Es algo muy importante que no nos esperábamos”, expresó Guadalupe Mejía, miembro de la banda.

Por su parte, Alías Mejía también le envió un mensaje a la comunidad hispana en Estados Unidos: “Es real, todos los hispanos han crecido con nuestra música, la cual habla de amor, de cariño y sobre todo que junta todas las generaciones en un solo evento”.

Una aficionada también manifestó su amor hacia esta longeva banda con origen en Iztapalapa, asegurando que su música la hace recordar a su esposo fallecido de manera especial. “Conozco su música desde que era niña; mi esposo y yo nos enamoramos con eso. Desafortunadamente, él está en el cielo, pero aquí estoy yo”, resaltó la señora Alicia.

Trayectoria de Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules, la banda de cumbia mexicana que traspasó fronteras con sus temas llenos de lindos mensajes, que les han abierto todas las puertas del éxito y les han permitido ser parte de múltiples eventos de talla mundial.

Con 40 años de trayectoria, esta agrupación supo pisar firme para dejar una huella imborrable en las generaciones anteriores y sigue innovando para impactar a los seguidores del presente que se identifican con su estilo para contar experiencias. Tanto es el impacto de este grupo azteca que la alcaldesa de California, Karen Bass, estuvo presente en el acto.

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