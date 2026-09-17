Intocable conquistó el Zócalo de la Ciudad de México ante 300 mil personas

Intocable convirtió el Zócalo de la Ciudad de México en el lugar de una celebración multitudinaria verdaderamente histórica e inolvidable. La agrupación reunió a 300,000 personas la noche del 15 de septiembre, como parte de los festejos por el 216.º aniversario de la Independencia de México. La cifra fue reportada por autoridades capitalinas tras la jornada.

Para la banda de música regional mexicana, la presentación tuvo además un significado que va más allá del hecho en sí. Después de más de tres décadas de trayectoria, sus integrantes describieron el recital como una oportunidad para devolver el cariño recibido de varias generaciones de seguidores.

De paso, la fecha tenía otro motivo de celebración. Ricky Muñoz, líder de Intocable, cumplió años el mismo día en que la agrupación se presentó frente a una de las plazas más emblemáticas del país. Para el cantante, la coincidencia convirtió la noche en un recuerdo especialmente difícil de olvidar.

Ricky Muñoz celebró una fecha especial

México también ocupa un lugar determinante en la historia de Intocable. Muñoz reconoció que fue el país que “catapultó” a la agrupación y celebró poder festejar su cumpleaños precisamente durante una de las jornadas más importantes del calendario mexicano.

El vocalista calificó la coincidencia como “poesía pura”, una expresión que resumió el significado personal que tuvo para él cantar frente a cientos de miles de personas.

El recital, además, sirvió para unir a quienes han acompañado al grupo desde sus primeros años con nuevas generaciones que continúan descubriendo y cantando sus canciones. La presentación formó parte de una etapa particularmente importante para Intocable, que recientemente sumó varios reconocimientos a su extensa carrera.

Hollywood y seis certificaciones de diamante

El pasado 16 de julio, la agrupación recibió la estrella número 2,852 en la categoría de Grabación del Paseo de la Fama de Hollywood, distinción otorgada por su trayectoria de más de 30 años y su contribución a la música latina.

Por si fuera poco, al día siguiente llegó otro reconocimiento de gran peso. La Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) concedió a Intocable seis certificaciones de diamante por las canciones “Contigo”, “X”, “Sueña”, “Fuerte no soy”, “Eres mi droga” y “Enséñame a olvidarte”.

Sigue leyendo:

Grupo Intocable quedó inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ha*Ash iluminó el Empire State Building con los colores de México

Danna Paola y Peso Pluma sorprendieron juntos en la New York Fashion Week