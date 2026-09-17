Joan Laporta pide la final del Mundial 2030 para el Spotify Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, irrumpió en la puja organizativa entre España y Marruecos por la sede de la final de la Copa del Mundo 2030, postulando formalmente al estadio Spotify Camp Nou para albergar el partido decisivo del torneo internacional.

Durante una entrevista concedida al programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER, el mandatario azulgrana ironizó sobre los dos principales recintos precandidatos al evento: el Estadio Gran Hassan II de Casablanca y el Santiago Bernabéu de Madrid.

“Casablanca y Madrid son lo mismo”, bromeó Laporta en un juego de palabras dirigido al club blanco. “La final del Mundial no debería ser ni en Casablanca ni en Madrid, debería ser en el Spotify Camp Nou. Lo digo por una razón, 105,000 espectadores. Yo creo que esto la FIFA lo tendrá en cuenta. Y además… ya se organizó una final del Mundial en el Santiago Bernabéu en 1982″, argumentó.

El máximo dirigente culé insistió en que España debe albergar la final por encima de la propuesta marroquí, apelando al estatus del país como vigente campeón del mundo.

“Con todos los respetos a Marruecos, la final del Mundial 2030 se debería jugar en el estado español. La final en el Spotify Camp Nou sería un reconocimiento internacional que nosotros queremos tener y así lo propondremos. Argumentaremos estas razones y otras que seguro que se nos ocurrirán”, sentenció el directivo.

Sigue leyendo:

·Festival de goles bajo la lluvia: El Barcelona destrozó 7-2 al Racing en el Camp Nou

·Klopp presenta convocatoria de Alemania con 44 jugadores para la Nations League

·Messi protagonizó un tenso cruce con el comisionado de la MLS Don Garber: “Conmigo no”